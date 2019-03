Uomini e Donne | è ancora amore tra Riccardo e Ida

Blastingnews

(Di martedì 12 marzo 2019) Ida Platano eGuarnieri, dopo una storia d'durata più di un anno e la partecipazione a Temptation Island che ha decretato la fine del loro, sono ritornati al Trono Over diper rimettersi in gioco., dopo una frequentazione di due mesi con Roberta, la scorsa settimana ha deciso di troncare la storia in quanto non provava alcun sentimento per lei. Una frase sibillina apparsa sul suo profilo Instagram ha lasciato pensare ai fan un possibile ritorno di fiamma tra lui e Ida. Tra l'altro negli ultimi tempisembra essere sempre più geloso della Platano che si è lasciata andare a una conoscenza con un altro cavaliere, David Scarantino. Quest'ultimo ha confessato di essere stato sempre attratto da Ida. Difatti, il cavaliere ha messo a rischio la relazione intrapresa ormai da qualche mese con Cristina Incorvaia per dedicarsi alla conoscenza ...

matteosalvinimi : Mafie colpite. Più di 60 arresti tra Veneto e Sicilia. Sequestrati a Napoli beni riconducibili ai familiari del cam… - nzingaretti : Profondo dolore per la tragedia in Etiopia in cui hanno perso la vita 8 italiani, tra i quali ci sono nostri concit… - TeresaBellanova : Uomini che odiano le donne. Tocca dire basta tutti insieme. Il Governo si impegni concretamente x combattere questa… -