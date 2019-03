ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) Si chiamano “utili alla collettività” e chiunque beneficerà deldi cittadinanza dovrà svolgerli per un massimo di 16 ore settimanali, pena la revoca del. Ma iche sono chiamati a organizzare (e finanziare) questientro l’estate, ancora non sanno come farlo. L’allarme è stato lanciato da diverse città italiane, con Milano e Bologna in testa e condiviso anche dalla giunta pentastellata di Torino. “Ad oggi non esiste un inquadramento normativo per questo tipo di ‘volontariato’, è impossibile pensare di mettere a lavorare delle personenei”, spiega a Ilfattoquotidiano.it l’assessore al Lavoro del capoluogo emiliano Marco Lombardo. “Spingere i cittadini a partecipare alla vita e alla cura dellatà è un fatto importante, però noi siamo in grado di gestire al massimo 30 o 40 persone”, gli fa eco il sindaco di ...

fattoquotidiano : Reddito, Comuni alle prese con i progetti in cui impiegare (gratis) i beneficiari. “Ma con quali risorse e inquadra… - Cascavel47 : Reddito, Comuni alle prese con i progetti in cui impiegare (gratis) i beneficiari. “Ma con quali risorse e inquadra… - erregi69 : Reddito, Comuni alle prese con i progetti in cui impiegare (gratis) i beneficiari. “Ma con quali risorse e inquadra… -