Palermo | Nestorovski | “Mi dispiace per il rigore sbagliato”

(Di martedì 12 marzo 2019) Il bomber e capitano del, Ilija, si è scusato per l’errore dagli 11 metri contro il Venezia, nel posticipo di ieri sera: “Negli ultimi quattro o cinque anni non ho mai sbagliato un. Contro il Venezia purtroppo è successo. Minon tanto per me, ma per i miei compagni. Nella seduta di rifinitura mi sono allenato proprio sui rigori chiedendo ai nostri portieri di buttarsi dal lato in cui stavo per tirare per essere preciso e angolare la traiettoria il più possibile. Non ne hanno parato nemmeno uno, invece in partita non ho preso bene la palla, ho tirato male e non forte come faccio di solito. Miper tutti, sono forte e mi rialzo subito, ma contro il Venezia era chiaramente meglio vincere“. L’attaccante macedone analizza così il pareggio del “Penzo”: “Siamo un po’ delusi perché nel primo tempo ...

