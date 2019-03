Negramaro | Giuliano Sangiorgi alla fine del live | “A noi per il culo non ci prendono! Noi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) L’ultimo concerto dei, a Eboli, si è concluso con un messaggio forte e chiaro gridato da: “A noi per ilnon ciNoi siamo gente di mare e il mare è di tutti”, ha detto il cantante salentino sul palco, di fronte a un PalaSele gremito. L’obiettivo? Pare chiaro: prendere una posizione netta e chiara nei confronti delle politiche adottate dal nostro governo.D’altronde non è la prima volta chedice la sua sulla politica italiana. “Non me ne importa nulla di parlare male del governo. Quello che non accetto è che un Salvini dica agli artisti cosa debbano o non debbano dire. Sarebbe come suggerire a un fornaio di fare solo il pane o al cameriere di servire a tavola e tacere”, aveva detto qualche tempo fa a Vanity Fair. Anche sulla questione migranti, il cantante ha sempre avuto le idee chiare: “Quando la nave Tirana ...

