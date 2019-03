Napoli | pronti 30 milioni per Fornals

Reddito di cittadinanza - a Napoli uffici postali vuoti e più gente nei Caf (che non sono pronti) : Nel primo giorno utile per presentare la richiesta per ottenere il Reddito di cittadinanza, davanti agli uffici di Poste Italiane di Napoli non c'era nessuno. O meglio, non c'era alcuna fila. "Siamo praticamente vuoti e, invece, ci aspettavamo il caos", ha spiegato un addetto. Più gente al CafSecondo quanto riportato da AdnKronos, è sembrato più corposo il raggruppamento di persone nei Caf. "Ma noi potremo provvedere alla compilazione dei moduli ...

Napoli-Juventus alle 20.30 La Diretta i bianconeri pronti per il match point : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo di Napoli è infatti in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti ad inizio stagione indicata come la partita ...

Napoli - non saluta solo Hamsik : pronti all'addio altri tre senatori : Secondo la Gazzetta dello Sport , è pronta la rivoluzione in casa Napoli : 'Non andrà via soltanto Hamsik , che il prossimo luglio compirà 32 anni. Il Napoli potrebbe valutare l'idea dello svecchiamento, a fine stagione. In ...

Napoli - Hamsik al Dalian Yifang : Ancelotti conferma - “credo che il calciatore voglia andare in Cina - siamo pronti ad accontentarlo” : Marek Hamsik è vicinissimo a lasciare il Napoli dopo 12 anni in maglia azzurra. Nel post partita di Napoli-Sampdoria, dopo avergli concesso una standing ovation nel finale, il tecnico Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky Sport ha confermato la trattativa tra Hamsik e i cinesi del Dalian Yifang: “la trattativa c’è – ha detto Ancelotti – e credo che se si sia aperta, c’è l’intenzione del calciatore di ...

Coppa Italia - Milan-Napoli – Gattuso non ha dubbi : “Piatek come Tomasson! Bakayoko un punto fermo - Biglia e Caldara quasi pronti” : Intervistato da Milan Tv, Gattuso ha fatto il punto della situazione sulla sfida di Coppa Italia contro il Napoli, secondo impegno ravvicinato contro i partenopei dopo la sfida in Serie A Dopo l’impegno di campionato, una particolarità del calendario, regala un secondo atto di Milan-Napoli a distanza di pochi giorni, questa volta in Coppa Italia. Ai microfoni di Milan Tv, l’allenatore rossonero, Gennaro Gattuso, ha fatto il ...

Calciomercato Napoli : azzurri pronti a puntare tutto su Lozano per l'estate (RUMORS) : Il Calciomercato invernale è ormai nel vivo e pure il Napoli si guarda intorno per rinforzare la propria rosa, non solo per la stagione in corso, ma anche già guardando al prossimo campionato. In tal senso sul taccuino della società partenopea c'è Hirving Lozano, ala messicana del PSV Eindoven. Il Napoli vuole chiudere subito Il D.S. Giuntoli in questi giorni sta forzando la mano con Mino Raiola, procuratore del calciatore classe '95, per ...

Napoli - Gaetano e i suoi fratelli pronti al salto in prima squadra : L'errore più grande da commettere adesso sarebbe pensare che l'esordio di Gianluca Gaetano con la maglia del Napoli sia la Luna. Si tratta del dito, quello che indica la strada. La strada che con ...

Il Napoli sfida Salvini : pronti a fermarci contro i cori razzisti : ...in attesa della sentenza sul ricorso per la squalifica rimediata a causa di quegli applausi a suo dire indirizzati a chi lo aveva insultato e non all'arbitro Mazzoleni - hanno fatto il giro del mondo.

Migranti - DeMa fa sul serio - il vicesindaco va in missione a Malta : 'Pronti a ospitarvi a Napoli' : Il vicesindaco del Comune di Napoli Enrico Panini è in queste ore in viaggio verso Malta per portare a nome del Sindaco de Magistris e dell'Amministrazione la solidarietà ai Migranti in balia del mare ...

Napoli - ADL vuole evitare aste per Traoré : pronti 12 milioni all'Empoli : La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'affare Napoli-Traoré : 'Il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto 12 milioni per chiudere il discorso, ma attenzione perché anche sull'ivoriano classe 2000 ...

Migranti a bordo delle navi - l'Afro Napoli : 'Pronti a ospitarli' : Migranti e mancato attracco nei porti: l'Afro Napoli, società multetnica iscritta al campionato di Eccellenza, torna a far parlare di sé. Il presidente Antonio Gargiulo ha dato la sua 'disponibilità a ...