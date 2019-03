Napoli | parla De Laurentiis | «Insigne? Lasciatelo esprimere»

Ancelotti : «Non c’era bisogno di parlare a Insigne. Il modello Ajax? Loro vendono - il Napoli no» : Europa League La conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Salisburgo di Europa League «L’ambiente è sereno, motivato, concentrato. È una partita molto importante, delicata, come contro la Juve. La squadra è consapevole, sa quello che deve fare, che la partita non sarà semplice, è una partita di un profilo diverso da quello della Juventus. Domani sera non sarà decisiva ma sarà importante per indirizzare la qualificazione. ...

Ancelotti : «Non c’era bisogno di parlare a Insigne. Il modello Ajax? Loro vendono - il Napoli no : La conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Salisburgo di Europa League «L’ambiente è sereno, motivato, concentrato. È una partita molto importante, delicata, come contro la Juve. La squadra è consapevole, sa quello che deve fare, che la partita non sarà semplice, è una partita di un profilo diverso da quello della Juventus. Domani sera non sarà decisiva ma sarà importante per indirizzare la qualificazione. Avremo di fronte ...

Ce l'ho con... Insigne parla troppo - ma ancora una volta ha tradito il Napoli : Per carità, la sconfitta interna contro la Juventus di domenica scorsa cambia poco nell'economia di un campionato dominato dall'inizio dai bianconeri e non è lontanamente paragonabile al 'suicidio' ...

Napoli-Juve - a tutto Allegri : “Meret rosso giusto. Futuro? Dobbiamo parlarci” : Napoli-Juve, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni dei cronisti per commentare l’incontro “Mi sono addormentato, avrei dovuto togliere Pjanic subito dopo l’ammonizione. Purtroppo c’è stata la seconda, abbiamo perso ordine e lo stadio li ha spinti. Abbiamo difeso, Insigne ha sbagliato il rigore e la partita è finita lì“. Massimiliano Allegri ha esordito così ai microfoni di ...

Juventus - parla Chiellini : "Straordinari - vincere a Napoli per il k.o. definitivo" : Va oltre, il capitano Giorgio Chiellini, che a Sky Sport dice: "vincere al San Paolo sarebbe quasi un k.o. definitivo. Il Napoli si merita questa posizione, siamo noi che stiamo facendo qualcosa di ...

Spari contro Di Matteo - parla Sorbillo : 'Al centro storico di Napoli momento difficile' : 'Ieri abbiamo fatto un altro passo indietro qui nel centro di Napoli, siamo tornati alla notte del 16 gennaio. Quello che è accaduto a Di Matteo dimostra quanto il centro storico viva un momento ...

Ancelotti : «Mia moglie può parlare di tattica - sono io che non voglio. Al Napoli do 7» : Giocherà Chiriches La conferenza stampa di Ancelotti alla vigilia di Napoli-Zurigo «Ci sarà qualche cambio, ci saranno energie fresche. Un’anticipazione posso farvela: giocherà Chiriches». «sono molto soddisfatto della fase difensiva della squadra. Difendiamo alti col pressing, non bassi. Davanti abbiamo avuto certamente un calo nella finalizzazione, ma sono soddisfatto del lavoro che gli attaccanti stanno facendo in fase difensiva. Danno ...

Fiorentina-Napoli - Lafont parla di Alisson - Lloris e Mandanda : ... 'Alisson è uno dei migliori al mondo. Mi piacciono anche Lloris e Mandanda . Dembele del Barcellona e Neymar sono i calciatori con più talento contro cui ho giocato. Spero di migliorare sempre di ...

Calciomercato Napoli - il ds Romairone parla dell’interesse per Kiyine : “Kiyine al Napoli? Se n’era parlato, ma poi sia noi che il Napoli abbiamo dato priorita’ a situazioni piu’ urgenti. Sofian chiudera’ la stagione con il Chievo, poi a giugno valuteremo il da farsi. Abbiamo avuto tante offerte per il ragazzo, ma l’interesse del Napoli resiste”. Importanti dichiarazioni ai microfoni di “Un calcio alla radio” su Radio Crc, da parte di Giancarlo Romairone, ...

Napoli - parla il papà di Hamsik : 'In estate lo trattenne Ancelotti' : Marek Hamsik verso la Cina, anche papà Richard racconta la sua versione dei fatti a Sport, in Slovacchia. 'Non c'è ancora nulla di ufficiale, però', ci tiene a precisare Richard. 'Speriamo di chiudere il tutto in poche ore, con le festività del nuovo anno in Cina tutto si è ...

Napoli - parla Hamsik : 'Non posso ancora salutare perché...' : Queste le sue parole riportate dal Corriere dello Sport : 'Non siamo qui per me, siamo qui per il dottor De Nicola. Mi fa piacere essere qui, perché a lui tengo tantissimo, stiamo insieme da undici ...

Hamsik saluta Napoli al Tam : 'Scusate - ma non posso parlarne' : Una lunga notte, forse l'ultima a stretto contatto con Napoli e i napoletani. Marek Hamsik saluta la città e lo fa direttamente dal palco del Teatro TAM, location scelta dal medico sociale azzurro ...

Napoli - Marek Hamsik torna a parlare ma glissa sulla Cina… : Napoli, Marek Hamsik sembra essere prossimo all’addio al club del presidente De Laurentiis: la Cina attende lo slovacco “Abbiamo giocato una grande partita. Siamo stati molto attivi fin dai primi minuti, poi due gol in due minuti. Abbiamo giocato la nostra partita e conquistato tre punti importanti contro una formazione di qualità come la Sampdoria“. Lo ha detto Marek Hamsik, sul proprio sito web, dopo la gara vinta 3-0 ...

CALCIOMERCATO Napoli/ Ultime notizie - Perinetti : abbiamo parlato per Kouamè a gennaio : CALCIOMERCATO NAPOLI, Ultime notizie. Perinetti, dg del Genoa conferma i contatti a gennaio per Kouamè: 'poi però non se n'è fatto nulla'.