Il Var aiuta la prima di Ranieri

"Aiutateci a troVare Chicco - mio padre distrutto dal dolore" : "Ringrazio chi ha condiviso il mio post per cercare Chicco. La macchina è stata ritrovata ma il cane è stato liberato infatti il guinzaglio era all'interno". Il ladro ha lasciato un messaggio di scuse ...

Real Madrid aiutato dal Var fantasma è polemica in Spagna : Madrid - Non si può certo dire che il Real Madrid stia vivendo uno dei momenti piùtranquilli della sua storia. A parte la posizione del tecnico Santiago Solari, ormai a un passo dall'esonero, ogni ...

Emanuele Cecconi è scomparso - l'appello della famiglia : "Aiutateci a ritroVarlo" : L'anziano è scomparso da Olmo, Perugia. Nelle scorse ore il ritrovamento del marsupio nero descritto anche dai familiari, i...

Le app e i social network che ti aiutano a troVare lavoro : Gli utenti registrati sono in costante aumento e si possono trovare offerte di lavoro da tutto il mondo. L'app, in inglese, è disponibile sia per dispositivi iOS che Android . INDEED lavoro È una ...

Travolto da un’onda - sospese le ricerche di Enrico Cordella. La mamma : “Aiutateci a ritroVarlo” : Capitaneria di porto e vigili del fuoco di Acireale hanno interrotto le ricerche del corpo del giovane Travolto da un'onda mentre era a bordo della fiat Panda in compagnia della fidanzata e di un amico. Sul molo resta la mamma che chiede di non fermarsi: "Sono una mamma che non riesce a rassegnarsi".Continua a leggere

Madre di Enrico sola sul molo - grida : aiutateci a troVare mio figlio : Acireale - Antonella Vero rivuole suo figlio, Enrico Cordella. , adsbygoogle = window.adsbygoogle - - [],.push, {},;

Il riconoscimento facciale applicato agli animali aiuta a salVare le specie : Basta guardarle in faccia per capire chi sono. E se proprio non fosse chiaro, ci penserà un software ad aiutarvi. Il progetto SnapTurtle, promosso da Wwf Malesia e Sabah Wildlife Department, è coordinato dall’italiana Oriana Migliaccio, biologa marina che da qualche anno lavora in Malesia, a Pom Pom Island, per la salvaguardia delle tartarughe marine. Grazie a un software, le tartarughe vengono fotografate e identificate in maniera univoca, ...

Aiuta anche tu Marotta a recuperare la memoria sugli errori del Var : La grande sconfitta, in tutto, è dimenticare, e soprattutto quel che ti ha fatto crepare, e crepare senza capire mai fino a qual punto gli uomini sono carogne. Quando saremo sull’orlo del precipizio dovremo mica fare i furbi noialtri, ma non bisognerà nemmeno dimenticare, bisognerà raccontare tutto senza cambiare nemmeno una parola, di quel che si è visto di più schifoso negli uomini e poi tirare le cuoia e poi sprofondare. Come ...

L'appello di papà Abramo : "Mia figlia Serena è malata - aiutatemi a troVare un lavoro" : La figlia di 10 anni è affetta dalla distrofia muscolare di tipo Becker, una malattia rara e degenerativa e lui è...

Il Segreto - spoiler : Fernando promette a Maria di aiutarla a troVare Alfonso ed Emilia : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che in Spagna ha raggiunto le 2000 puntate. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti, in onda tra qualche settimana su Canale 5, si soffermano su Fernando Mesia, interpretato dall'attore Carlos Serrano. Il figlio di Olmo Mesia, infatti, deciderà di raggiungere Madrid per scoprire qualche indizio utile al ritrovamento dei genitori di Maria, scomparsi dopo ...

Papà scompare nel nulla con i due figli di 11 e 10 anni : 'Aiutateci a troVarlo' : Non si hanno più notizie. Scomparso nel totale mistero. Alessandro Mura , di Assemini in Sardegna, è sparito insieme ai suoi due figli di 11 e 10 anni. I carabinieri della Compagnia di Cagliari stanno ...

Cagliari - papà scompare con i due figlioletti - appello dei familiari : “Aiutateci a troVarlo” : L'uomo, Alessandro Mura, è scomparso da alcuni giorni dalla sua abitazione di Assemini, nella città metropolitana di Cagliari, assieme ai suoi due figlioletti che hanno solo 8 e 10 anni. La famiglia nelle scorse ore ha deciso di presentarsi ai carabinieri per denunciarne la scomparsa e ha chiesto aiuto sui social per rintracciarlo.Continua a leggere

Sportello mamme - il consulente per il welfare che aiuta a scoVare i bonus e le agevolazioni per madri : “Non avrei mai immaginato, da mamma lavoratrice autonoma, di avere diritto anche alla maternità facoltativa fino al primo anno del bambino. Per non parlare del bonus bebé, destinato a chi ha un Isee di 25.000 euro al mese: tra me e mio marito siamo sopra i 50.000, non volevamo fare domanda, eppure detraendo figlio a carico e mutuo siamo rientrati”. Costanza, 41 anni, è una traduttrice free lance. Ha sempre saputo che il welfare per le madri in ...

Valentina è scomparsa - ha solo 17 anni. “Potrebbe essere con un uomo più grande”. L’accorato appello della mamma a ‘Chi l’ha visto?’ : “Aiutatemi a troVarla” : “Valentina ha 17 anni e si è allontanata Montiglio Monfettato (Asti). Sabato sera, intorno alle 23, è uscita senza fare più rientro. La mamma teme che possa trovarsi in compagnia di una persona più grande di lei. Non ha portato con sé né documenti né cellulare”. A dare l’annuncio è “Chi l’ha visto?”, il programma Rai condotto dalla Sciarelli. Si tratta di una vera e propria emergenza ad Asti per la scomparsa di questa 17enne, fuggita da una ...