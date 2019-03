Una delle due donne accusate dell’omicidio di Kim Jong-nam | fratello di Kim Jong-un | è

Paolo Dieci - era di Roma Una delle vittime italiane nel disastro aereo dell'Ethiopian Airlines : 'La visione di una società più giusta, coesa, egualitaria, che ha guidato Paolo nel suo impegno in Italia e nel mondo continuerà a guidare il nostro lavoro. Ci stringiamo attorno alla moglie, ai ...

Spoiler Il paradiso delle signore : Riccardo passa da Una crisi di astinenza all'altra : Proseguono gli appuntamenti con la soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che ha la capacità di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. La concentrazione principale viene posta intorno al personaggio di Marta il cui rapporto con Vittorio diventa sempre più complesso. Gli Spoiler delle puntate che vanno da lunedì 18 fino a venerdì 22 marzo svelano che il Conti e la figlia di Umberto saranno sempre più ...

Il fenomeno delle spose bambine - Una vergogna per l'umanità : ... non possiamo dimenticarci di chi è ancora molto indietro, imprigionata in vite senza libertà e speranza, come le donne che in India, e in tante altre parti del mondo, vengono trattate ancora come ...

L’Inter festeggia i 111 anni di storia - i nerazzurri sono Una delle poche squadre riuscite in un’impresa : ecco i dettagli : L’Inter festeggia oggi 111 anni dalla fondazione e la UEFA ricorda un’impresa che accomuna i nerazzurri e solo altre 6 squadre. Stiamo parlando del triplete. I nerazzurri nella stagione 2009-2010 riuscirono a vincere, infatti, Campionato, Coppa Italia e Champions League. Sotto la guida di Mourinho, l’Inter vince la Coppa Italia contro la Roma allo Stadio Olimpico grazie alla rete di Diego Milito, e meno di due settimane ...

TUTELA DELL'AMBIENTE : Una PRIORITÀ PER IL 35% DELLE PERSONE IN CAMPANIA. VIDEO : ... il più importante evento in Italia dedicato a sostenibilità e responsabilità sociale d'impresa, in collaborazione con le cattedre di Economia agroalimentare ed Economia aziendale dell'ateneo ...

Milano - migliaia di persone al corteo di ‘Non Una di meno’ : “Diritti delle donne? Stiamo tornando indietro di 60 anni” : migliaia di persone in corteo per le strade di Milano. La giornata della donna si tinge di rosa, con tanti manifestanti schierati contro la violenza di genere. “Subiamo violenza in ogni momento della nostra vita, è un problema strutturale della nostra società, un sistema violento che per un giorno vogliamo fermare, per questo scioperiamo” sono le parole di un’attivista di Non una di meno. Al centro delle critiche, soprattutto, ...

E’ Una delle donne più famose della tv : la riconoscete? : A vederla così, il viso acqua e sapone e lo sguardo da bimbetta, si fa fatica a riconoscerla visto che oggi è una delle donne più potenti della tv e ci ha abituati a look sicuramente più sexy. Barbara D’urso pubblica su Instagram, una sua foto da ragazza accompagnata da un messaggio di auguri per la Festa delle donne. E il web apprezza.

Trovata Una nuova vulnerabilità in Facebook Messenger : a rischio i contatti delle vittime : Facebook Messenger sarebbe affetto da una vulnerabilità Trovata lo scorso anno anche nel popolare social network. Ecco tutti i dettagli L'articolo Trovata una nuova vulnerabilità in Facebook Messenger: a rischio i contatti delle vittime proviene da TuttoAndroid.

8 marzo - il digitale può ridurre il gender gap. E il lavoro agile è Una delle possibilità : di Marta Coccoluto* Ma come fa a far tutto? era il titolo di una commedia sulla funambolica vita di Kate, moglie, mamma di due figli e un lavoro nel mondo degli investimenti finanziari. Una lista delle cose da fare che toglie il sonno e poi… i colleghi che vogliono farti le scarpe, i figli e quel magone del non esserci abbastanza. Era il 2011 e il work life balance, ovvero quell’equilibrio tra la vita lavorativa e quella professionale che non ...

La forza delle donne : Una battaglia per i diritti che riguarda tutti noi : Una democrazia cresce assieme ai diritti che garantisce: più cittadini vengono tutelati più le libertà collettive si rafforzano. E poiché le donne sono la maggioranza dei cittadini, garantire loro eguaglianza significa rendere tutti noi più forti, sicuri, coesi nel rispetto delle libertà fondamentali di ogni individuo. Da qui la necessità di fermar...

'Le scritture delle donne in Europa' : Una storia alternativa della letteratura : Intanto, pittrici, cantanti, musiciste, scultrici e attrici occupano il loro posto, chi in accademia chi nei salotti; filosofia e scienza non sono più discipline solo maschili e, anzi, si creano ...

A Scorrano si insedia la commissione comUnale per le pari opportunità e il rispetto delle differenze di genere : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Festa della donna - la maternità come diritto e non come dovere : l’86 - 4% delle famiglie monogenitore poggia su Una donna - sono circa 900mila in Italia : Nel 1983 erano meno di mezzo milione, nel 2005 non superavano le 600mila unità. Oggi sono un milione e 34mila. Il fenomeno dei nuclei monogenitoriali Italiani, fotografato dall’Istat, è in costante aumento e riflette i cambiamenti socioculturali in atto. Un sesto delle famiglie Italiane è composto da un genitore solo e da un figlio minore, nell’86,4% il genitore è la donna. sono quasi 900mila in Italia le donne sole con un figlio, contro ...