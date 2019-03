Temporali in arrivo con locali grandinate

retemeteoamatori

(Di lunedì 11 marzo 2019) Bentrovati amici l’alta pressione lascerà spazio oggi all’entrata di aria fredda polare in quota molto instabile.Nel pomeriggio-sera infatti l’aria piu’ calda presente al suolo verrà scalzata da quella fredda dando la formazione di multicelle temporalesche capaci di dare nubifragi , grandine anche fin 2cm di diametro e raffiche di vento. A proposito di vento-> https://www.retemeteoamatori.it/blog/2019/03/inizio-settimana-con-venti-di-burrasca-e-mareggiate/Il potenziale d’innesco infatti risulta moderato con un cap fin 1200-1400J/kg mentre troppo elevata la vorticità in quota per la genesi di supercelle escludibile oggi.Le zone maggiormente interessate saranno le coste di Friuli, Veneto, Romagna a seguire il Centro e infine il Sud. Le celle avranno moto verso sud-est e non è da escludere la formazione di trombe marine lungo le ...

