Lega | l’ex M5s Zanni nuovo responsabile Esteri del Carroccio | “Grande onore avere la

Renault ha detto di avere le prove che l’ex amministratore deLegato - Carlos Ghosn - utilizzò fondi aziendali per fini personali : L’azienda automobilistica francese Renault ha detto di avere le prove che l’ex amministratore delegato della società, Carlos Ghosn, utilizzò i fondi aziendali per fini personali. Secondo le indagini condotte da Renaul, Ghosn – che è in prigione in Giappone con l’accusa di avere

Lega - l’ex tesoriere Stefani : “I 49 milioni sono stati spesi. Dovevamo pur vivere. Belsito? Purtroppo è ancora vivo” : Francesco Belsito? “Un disonesto. Purtroppo è ancora vivo“. I 49 milioni di euro della Lega? “sono stati tutti spesi. E Matteo Salvini lo sapeva”. Perché il partito ha speso così tanti soldi in così poco tempo? “Dovevamo pur vivere“. Parola di Stefano Stefani, ex segretario amministrativo della Lega, chiamato dalla procura di Milano a testimoniare al processo a Matteo Brigandì, storico Legale del Carroccio e ...

L’ex grillino De Falco : “Il contratto Lega e M5S è un paravento - si uniranno anche alle europee” : L’ormai ex senatore grillino Gregorio De Falco ha deciso di togliersi un po’ di sassolini dalle scarpe Dopo che Luigi Di Maio lo ha fatto praticamente cacciare dal partito per aver messo in discussione il decreto Sicurezza e per le accuse lanciate contro i vertici grillini di essersi “appiattiti sui temi della LEGA”. Accuse che l’ex ufficiale della Guardia costiera rilancia in un’intervista ...