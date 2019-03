Al Bano nella lista nera dell' Ucraina | è una minaccia per la sicurezza nazionale

AlBano Carrisi - l’Ucraina lo inscerisce nella ‘lista nera’ : “È minaccia alla sicurezza nazionale” : Albano Carrisi è stato inserito dall’Ucraina nella ‘lista nera’ degli individui considerati una minaccia alla sicurezza nazionale. L’elenco è compilato e aggiornato dal ministero della Cultura in base alle richieste del Consiglio di sicurezza e Difesa nazionale dell’Ucraina, dei servizi di sicurezza ucraini e del Consiglio della Tv e Radio nazionali. nella black list ci sono ora 147 persone. Al Bano e Romina Power a ...

L'Ucraina inserisce Al Bano nella lista nera : "Minaccia alla sicurezza nazionale" : La lista nera è compilata e aggiornata dal ministero della Cultura in base alle richieste del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale delL'Ucraina: il cantante pugliese negli anni Ottanta e Novanta era famoso in Unione Sovietica

L'indiscrezione : "Scintille fra Romina e la Lecciso nella casa di Al Bano" : Che tra Romina Power e Loredana Lecciso non corresse buon sangue è cosa nota, ma pare che negli ultimi giorni le due siano state protagoniste di una lite accesa tra le mura di Cellino San Marco. ...

MontalBano - migranti nella fiction. Salvini : «Lo adoro» e scatta la polemica sui social. Boom di ascolti : Non si è ancora spenta la polemica post Sanremo con la vittoria di Mahmood e il ribaltone del televoto che non è piaciuto a Matteo Salvini che ecco fresca un'altra polemica anche questa dal mondo ...

MontalBano - migranti nella fiction. Salvini ironico : «Lo adoro» : e scatta la polemica sui social. Boom di ascolti : Non si è ancora spenta la polemica post Sanremo con la vittoria di Mahmood e il ribaltone del televoto che non è piaciuto a Matteo Salvini che ecco fresca un'altra polemica anche questa dal mondo ...

MontalBano - migranti nella fiction. Salvini ironico : «Lo adoro» : e scatta la polemica sui social : Non si è ancora spenta la polemica post Sanremo con la vittoria di Mahmood e il ribaltone del televoto che non è piaciuto a Matteo Salvini che ecco fresca un'altra polemica anche questa dal mondo della televisione. Perchè finito Sanremo è cominciato il commissario Montalbano , campione di ascolti su Rai1 . E a d accendere la miccia stavolta è stato proprio il Ministro dell'Interno che ...

Pagelle TV della Settimana (28/01-03/02/2019). Promossi AlBano e Ornella Vanoni. Bocciati Celentano e John Vitale : Ornella Vanoni Promossi 9 ad Albano. Il leone delle Puglie non smette di ruggire ed è protagonista appassionato di 55 Passi nel Sole, show di Canale 5, con qualche pecca, che non permette al cantante di agguantare la lode. 8 a La Compagnia del Cigno. La fiction di Rai1 ha registrato ottimi risultati, malgrado – almeno alla prima – incombesse il pericolo Celentano, portando sullo schermo una storia che ben si inserisce nel nuovo ...

Al Bano e Romina di nuovo mano nella mano : C'è amore nell'aria a "55 passi nel sole". Al Bano e Romina Power intonano "We'll live it all again" ed è subito ritorno al passato. Cristel lancia il video del matrimonio dei genitori che ha fatto ...

Miss Italia - il tribunale dichiara illegittima la kermesse 'clone' nella tenuta di Al Bano : Il tribunale di Roma, con ordinanza del 28 gennaio 2019, si è pronunciato sancendo l'illegittimità del concorso di bellezza denominato 'Futura Miss Italia', organizzato dall'Accademia della Moda Maria ...

Miss Italia - il tribunale dichiara illegittima la kermesse 'clone' nella tenuta di AlBano : Il tribunale di Roma, con ordinanza del 28 gennaio 2019, si è pronunciato sancendo l'illegittimità del concorso di bellezza denominato 'Futura Miss Italia', organizzato dall'Accademia della Moda Maria ...

Loredana Lecciso assente nella prima puntata dello show di AlBano : i fan di lei insorgono : Lo show di Canale 5 intitolato 55 Passi nel Sole per omaggiare la carriera artistica di Albano Carrisi ha fatto registrare una vera e propria impennata di ascolti. Per Mediaset finalmente è arrivata la rivincita grazie ai risultati ottenuti dopo il grande e doppio flop della Dottoressa Giò e di Adrian. Basta guardare in rete e nel mondo dei social per capire che all'indomani della prima delle due serate non si parla di altro. Nonostante sia ...

Sannio - raid nella villa di Mastella : 5 incappucciati entrano e ruBano : Furto nella villa del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, a Ceppaloni. In cinque sono entrati incappucciati nella residenza, dopo aver sfondato un vetro. L'allarme era stato inserito e...

Al Bano Carrisi e Romina Power/ Cosa c'è nella borsetta per Annamaria? - C'è posta per te - : Al Bano e Romina Power a C'è posta per te come sorpresa per Annamaria da parte dei suoi tre figli. Il cantante in lacrime dona alla signora una borsetta con

Al Bano Carrisi e Romina Power/ Cosa c'è nella borsetta per Annamaria? - C'è posta per te - : Al Bano e Romina Power a C'è posta per te come sorpresa per Annamaria da parte dei suoi tre figli. Il cantante in lacrime dona alla signora una borsetta con