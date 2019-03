“Addolorato…”. Aereo caduto in Etiopia - è lutto per Alberto Angela

caffeinamagazine

(Di lunedì 11 marzo 2019) C’erano anche 8 passeggeri italiani a bordo del Boeing 737 della Ethiopian Airlines precipitato domenica mattina mentre era appena decollato da Addis Abeba per Nairobi. I loro nomi sono inclusi nella lista dei passeggeri confermata sia dal governo dell’che da quello kenyano. Tra le vittime italiane il primo nome è quello dell’assessore regionale ai Beni Culturali della Regione Sicilia, Sebastiano Tusa.Archeologo di fama internazionale, “sovrintendente del Mare” della Regione, Tusa era diretto in Kenya per un progetto dell’Unesco, dove era già stato nel Natale scorso insieme con la moglie, Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del Museo d’Arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo. La scomparsa dell’archeologo Sebastiano Tusa perè anche la perdita di un amico.ha raccontato al quotidiano Repubblica di ...

