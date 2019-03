Via dal Nazareno | l' annuncio di Zingaretti

Vacanze sulla neve per Maddalena Corvaglia e Alessandro Viani : Maddalena Corvaglia ha ritrovato il sorriso accanto ad Alessandro Viani, l'immobiliarista che ha saputo far battere nuovamente il cuore all'ex Velina di Striscia la Notizia dopo la travagliata fine ...

Auto giù dal cavalcaVia ferroViario : tre ragazzi vivi per miracolo : BRINDISI - Paura in serata sulla strada che collega San Vito dei Normanni a Brindisi: una Mercedes 220 D è finita giù dal cavalcavia ferroviario, dopo aver sfondato il guardrail. I tre passeggeri sono ...

Guardiola : 'Io alla Juve? Via dal City solo se mi licenziano' : 'Sto bene al City, me ne andrò solo se mi licenziano'. Chiude così alle voci di mercato che lo vorrebbero l'anno prossimo sulla panchina della Juventus il tecnico spagnolo del Manchester City, Pep ...

Guardiola : «Non andrò alla Juventus - Via dal City solo se mi esonerano» : Il Manchester City ha battuto 3-1 il Watford ed è in testa alla Premier. Nel post-partita hanno chiesto a Guardiola delle voci relative a un suo passaggio alla Juventus. Pep è stato chiarissimo. «Basta che qualcuno scriva su Twitter che andrò alla Juventus e tutti gli vanno dietro. Nessuno che vada alla fonte, che chiami me, il mio agente, il City o la stessa Juventus. Ho altri due anni di contratto al Manchester City e per andare via devono ...

Ghezzal Via dal gioco - l'ex calciatore non ce la fa : Altro che Isola dei Famosi, questa è l'Isola dei derelitti. Il televoto tra Ghezzal, Aaron Nielsen e Luca Vismara è stato annullato perché l'ex calciatore si è ritirato. Negli ultimi giorni, Ghezzal è ...

Salvatore Settis - SalViamo Pisa dal ritorno delle bancarelle sotto la torre : Un contorno utile solo per abbellire e rendere più accattivanti i luoghi del commercio, attrarre clienti, stimolare l'economia, aiutare i politici a raccattare voti negoziando favori con associazioni ...

PaVia : era ricercato dall’Interpol per traffico di stupefacenti - arrestato : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Un uomo di 54 anni originario della provincia pavese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dagli uomini della polizia stradale di Pavia in esecuzione ad un mandato di arresto europeo spiccato dalla Francia nei primi giorni di marzo. Qualche anno fa, l'uomo

La scelta di essere mamma - dal Senato al Via la “campagna del…cavolo” : Si è svolto oggi al Senato il Convegno promosso dalla Fondazione PMA Italia per la Procreazione Medicalmente Assistita “La scelta di essere mamma”, in occasione del lancio della campagna sociale di comunicazione “La campagna del… cavolo”. Specialisti, pazienti e decisori politici a confronto per capire le opportunità messe a disposizione dalla scienza, dal congelamento dei gameti alla procreazione ...

Il Paradiso delle Signore - anticipazioni dall'11 al 15 marzo : SilVia corrosa dalla gelosia per Luciano e Clelia : Il rientro a casa di Marta troverà però delle complicazioni, dovute alla presenza di Andreina, ormai trasferita a Villa Guarnieri, e dalla decisione di Umberto di entrare in politica. Per Riccardo le ...

Le mille minacce cosmiche che potrebbero spazzar Via la vita dalla Terra : La specie umana e lo stesso pianeta Terra potrebbero esser spazzati via in un solo istante. La fragilità del nostro mondo viene continuamente minacciata da una moltitudine di eventi, spesso ...

Europa League - Arsenal k.o. a Rennes. Siviglia fermato dallo SlaVia Praga : In Europa League si inizia a fare veramente sul serio. E l'andata degli ottavi di finale offre già delle sorprese: il brillante Rennes vince 3-1 con l'Arsenal, lasciato in dieci uomini da Sokratis. Il ...

Jo Squillo ritirato dall'Isola dei Famosi 2019/ Via per infortunio : rotto l'astragalo : Jo Squillo si ritira dall'Isola dei Famosi 2019 per un infortunio: rotto l'astragalo, un osso del piede. Messaggi speciali per Bettarini, Soleil e Sarah.

L’inViato Usa per il Venezuela : “Delusi dalla linea dell’Italia” : «Siamo delusi dalla posizione dell’Italia riguardo il riconoscimento di Guaidó come presidente ad interim». E’ molto diretto il rappresentante speciale degli Stati Uniti per il Venezuela, Elliott Abrams, quando esprime questo giudizio sulla linea scelta da Roma. E’ più conciliante invece col Vaticano, che «forse nel tempo avrà un ruolo più ampio d...

Ospedaletti : affidato alla ditta Silvano di Sanremo il restyling di piazza Europa - lavori al Via nei prossimi giorni - Foto - : ... che sarà morbida nella zona dedicata ai giochi per i bambini, mentre saranno anche realizzati, una camminata in ed alcune gradinate per eventuali spettacoli all'aperto. Si tratta di un importante ...