Tav | ora Salvini dovrebbe rispettare l’analisi costi benefici e dire No Invece continua

(Di domenica 10 marzo 2019) di Riccardo RicciSono un simpatizzante M5S e mi fa abbastanza girare le balle vedere Matteoche, dopo essersi rifatto una verginità grazie al M5S ed essere andato al governo obtorto collo grazie a una legge elettorale infame fatta dai piddini, ora si mette a fare il bullo e ad atteggiarsi a capo del governo per far vedere che ce l’ha duro come ce l’aveva il suo capo storico, l’Umberto.Anche io, come credo tanti altri simpatizzanti del M5S, ero molto perplesso alla formazione di un governo con, ma mi sono fidato di Beppe Grillo quando disse cheè persona di parola, corretta, di cui ci si può fidare. Oradimostrarlo. O tira fuori numeri e argomenti per dimostrare che il Tav conviene farlo e l’analisifatta da Marco Ponti non è corretta, oppure dice che hanno ragione i 5 Stelle e che il Tav non conviene ...

