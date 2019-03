Studente varesino in gita in Trentino precipita dal balcone

blogo

(Di domenica 10 marzo 2019)Un ragazzo di 18 anni,del liceo Sereni di Luino, èto daldella sua stanza al terzo piano dell'Hotel Dolimiti di Vigo di Fassa, in, dove si trovava inscolastica. I suoi compagni di stanza hanno lanciato l'allarme intorno alle 3:30 della notte scorsa. Dalle prime ricostruzioni sembra che il ragazzo volesse calarsi dalper uscire dall'albergo.Sul posto sono arrivati i carabinieri di Cavalese e un elicottero che ha trasportato il 18enne all'Ospedale Santa Chiara di Trento, dove ora è ricoverato in rianimazione. Per ora sembra escluso il coinvolgimento dei altri ragazzi. Lainè una tradizione del liceo Sereni di Luino che va avanti da 24 anni e alla quale partecipano ragazzi e adulti.inindalé stato pubblicato su ...