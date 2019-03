Redmi 7 sarà particolarmente economico secondo Lei Jun

Redmi Note 7 Pro sarà presentato in Cina la prossima settimana - con sensore Sony IMX586 : Lu Wibing, capo di Redmi , conferma che la prossima settimana sarà annunciato ufficialmente anche Redmi Note 7 Pro, che userà un sensore Sony IMX586 da 48 megapixel. L'articolo Redmi Note 7 Pro sarà presentato in Cina la prossima settimana , con sensore Sony IMX586 proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 Pro sarà presentato a breve distanza da Xiaomi Mi 9. Lo vedremo a marzo? : Redmi Note 7 Pro sarà lanciato dopo la presentazione su Xiaomi Mi 9, quindi è molto probabile che possa arrivare in Cina a marzo. L'articolo Redmi Note 7 Pro sarà presentato a breve distanza da Xiaomi Mi 9. Lo vedremo a marzo? proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 sarà presentato ufficialmente in India il 28 febbraio : Redmi Note 7 sarà presentato in India il prossimo 28 febbraio. L'annuncio arriva direttamente dalla compagnia cinese attraverso un annuncio su Twitter L'articolo Redmi Note 7 sarà presentato ufficialmente in India il 28 febbraio proviene da TuttoAndroid.