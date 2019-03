Prima tappa e maglia a Van Groenewegen

Parigi-Nizza - Prima tappa a Van Groenewegen : Dylan Van Groenewegen, Jumbo-Visma, ha vinto la prima tappa della 77/a edizione della Parigi-Nizza di ciclismo, disputata con partenza e arrivo a St Germain en Laye e lunga 138 chilometri. L'olandese, ...

Classifica Parigi-Nizza 2019 : Dylan Groenewegen in testa dopo la Prima tappa : prima giornata caratterizzata dal vento: ci si aspettava una tappa iniziale molto tranquilla invece gruppo già a tutta nella prima tappa della Parigi-Nizza 2019. Ad imporsi è Dylan Groenewegen che si prende anche la maglia gialla di leader della Classifica generale. Andiamo a scoprire la Classifica completa. Classifica Parigi-Nizza 2019 prima tappa 1 Dylan Groenewegen 141 TEAM JUMBO – VISMA 03H 17′ 25” – B : 10” ...

L'Europa comincia da Cuneo con la Prima tappa del tour de "La Stampa" in Fondazione Crc : Cristiano Godano , un aspetto poco conosciuto del cantante è che è laureato in Economia e commercio, sarà l'anima artistica dell'incontro , voce di chi ha scelto la strada, altrettanto difficile, di ...

LIVE Parigi-Nizza - Prima tappa in DIRETTA : domenica 10 marzo - chance per i velocisti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Prima tappa della Parigi-Nizza 2019. La 77ma edizione della corsa a tappe francese si aprirà con una frazione di 138 km con partenza e arrivo a Saint-Germain-en-Laye. Il percorso è prevalentemente pianeggiante e adatto quindi ai velocisti, che dovranno comunque prestare attenzione alla Côte de Beule (2,8 km al 5,2%), posta a 26 km dal traguardo. Tanti i protagonisti attesi in caso di arrivo allo ...

Parigi-Nizza 2019 - Prima tappa oggi (10 marzo) : Saint Germain en Laye-Saint Germain en Laye. Percorso - programma - orari e tv : Prenderà il via nella giornata di oggi la Parigi-Nizza 2019, storica corsa a tappe francese inserita nel calendario UCI WorldTour. Diversi protagonisti del panorama ciclistico internazionale si daranno battaglia nelle otto frazioni previste per aggiudicarsi il successo finale. Tra i nomi più attesi impossibile non citare il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott) e il colombiano Nairo Quintana (Movistar). L’attenzione in chiave italiana ...

Rally Messico - Ogier chiude al comando la Prima tappa : 14''8 su Evans : Sprinta Sebastien Ogier. Il campione del mondo della Citroen vince quattro delle otto speciali della prima tappa del Rally del Messico e chiude al comando con un vantaggio di 14''8 su Elfyn Evans. Molto bene sugli sterrati d'alta quota del ...

Aprica - Prima tappa indiana per l'avventuriero Alex Bellini : allarme dal Gange : Aprica, Sondrio,, 8 marzo 2019 - Prosegue senza soste la grande avventura di Alex Bellini. l'avventuriero valtellinese, cresciuto ad Aprica, sta pagaiando sulla sua canoa nelle acque del fiume Gange, ...

Gran Turismo Championship 2019 : a Parigi la Prima tappa dell’evento motoristico : Sarà Parigi la città che ospiterà la prima tappa live del FIA Gran Turismo Championship 2019, l’evento motoristico presentato da FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) e dal franchise in esclusiva per PlayStation, Gran Turismo. Dalle 18:00 alle 20:00 del 16 marzo e dalle 14:00 alle 16:00 del 17 marzo 2019, i migliori piloti al mondo si riuniranno al Pavillon Gabriel per contendersi un posto nella finale che si svolgerà più avanti ...

Mondiale MXGP 2019 - Brutta botta per Febvre alla Prima tappa - frattura dell'astragalo per il francese : Romain Febvre si fa male durante la prima tappa del Mondiale MXGP 2019, il francese si è rotto l'astragalo della caviglia destra Durante la seconda manche della prima tappa del Mondiale MXGP 2019, ...

Prima tappa Tirreno Adriatico 2019 : percorso e altimetria a Lido di Camaiore : Prima tappa Tirreno Adriatico 2019: percorso e altimetria a Lido di Camaiore La Prima tappa della Tirreno Adriatico è quella di Lido di Camaiore. La partenza della Prima squadra sarà alle ore 14:00 da viale C. Colombo fino ad arrivare in viale E. Pistelli dove, l’ ultima squadra, arriverà circa alle ore 16:00. Il rilevamento cronometrico verrà preso al km 10,7 in Viale Italico da Via Canova. Prima tappa Tirreno Adriatico 2019: ...