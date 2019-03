Prato | 14enne accusa la prof | Dice che il suo neonato è figlio mio Ma lei

huffingtonpost

(Di domenica 10 marzo 2019) "Quando le ho detto che non volevo più andare da lei mi ha rivelato che ilappena avuto non era del marito ma bensì mio". L'è di quelle che lascia a bocca aperta. A farla un ragazzo di 14 anni dinei confronti di un'infermiera di 35 anni, amica di famiglia, che gli dava ripetizioni private d'inglese. Da qui è scattata l'indagine della Procura diper violenza sessuale su minore.L'indagata si difende negando tutto e, come riporta il Corriere della sera, è pronta a fare il test del DnaLa signora da ieri è barricata in casa: «E ci credo, scusate, perchémica è New York! Io mi sento tranquilla, ma adesso temo le chiacchiere, le occhiate, i pettegolezzi, questa storia è sulla bocca di tutti, se poco poco si capisce chi sono, poi non vivo più». Così lei ora parla solo ...

