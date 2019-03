Furti Ancona | raffica di colpi a Candia Faccia a faccia con i ladri

ilrestodelcarlino

(Di domenica 10 marzo 2019), 10 marzo 2019 - Quattro villette prese di mira dai: duetentati, con tanto dicon i; e due riusciti mentre i proprietari erano in casa ma senza accorgersi ...

Carlino_Ancona : Furti in serie a Candia. Guarda il video racconto di una 81enne: 'Ho urlato e li ho fatti scappare' - qn_carlino : #Ancona, furti in serie a Candia. Guarda il video racconto di una 81enne: 'Ho urlato e li ho fatti scappare' - CorriereAdriati : Candia resta nel mirino altri quattro furti in casa emergenza senza fine (y) segui il Corriere Adriatico e resta a… -