Ancona | le giudici | Troppo mascolina per essere stuprata

(Di domenica 10 marzo 2019)Può una sentenza di assoluzione dall'accusa di stupro includere commenti degradanti da parte deinei confronti della vittima di quella violenza? È accaduto ad, dove le tredella Corte d'Appello, nell'assolvere due giovani condannati in primo grado a 5 e 3 anni di carcere per violenza sessuale nei confronti di una loro coetanea, hanno commentato in modo umiliante l'aspetto fisico della giovane, una ragazza peruviana di 22 anni all'epoca dei fatti definita "tutt'altro che femminile quanto piuttosto".La giovanissima, nel marzo 2015, aveva denunciato di esser stata violentata da un suo coetaneo dopo una serata trascorsa a bere birra insieme a lui e ad un suo amico dopo una lezione della scuola serale che i tre frequentavano. I tre, secondo quanto ricostruito, avevano bevuto molto e ad un certo punto della serata la 22enne e il compagno di classe si ...

