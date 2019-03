Una polemica fuori luogo

Giulia Bongiorno a Domenica In - è polemica : "Perché è stata invitata Una ministra in carica?" : Il segretario della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi chiede chiarimenti sull'ospitata e parla di "occupazione...

Carnevale 2019 : nel napoletano Una bimba vestita da prostituta - scoppia la polemica : In occasione delle feste di Carnevale 2019, a Napoli si è verificato l'ennesimo episodio di travestimento assolutamente fuori luogo e diseducativo. Una bimba, infatti, è stata travestita da prostituta. Lo scatto è stato diffuso dai diretti genitori sul loro profilo di Facebook ed è divenuto in pochissimo tempo virale. A denunciare la cosa è stato il Consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, il quale ha commentato la vicenda ...

Elisa Isoardi : “La mia frase su Mahmood? NessUna polemica - celebravo la bellezza della differenza. Salvini? Mi manca la quotidianità con lui” : Mentre il vicepremier Salvini esprimeva dubbi sulla vittoria di Mahmood a Sanremo, tifando per Ultimo poi arrivato secondo tre le polemiche, l’ex compagna Elisa Isoardi esultava sui social per il suo primo posto: “Mahmood ha appena vinto il Festival. La dimostrazione che l’incontro di culture differenti genera bellezza”. Una frase che non era passata inosservata e che qualcuno aveva visto come una provocazione verso il ...

Oroscopo 24 febbraio : Acquario fortUnato - Gemelli malinconico - Vergine polemica : Questa domenica vedrà i nati sotto il segno dei Pesci parecchio nervosi, mentre per il Leone sarà una giornata negativa. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni dedicate alla giornata del 24 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: per chi lavora in proprio questo sarà un periodo pieno di dubbi. Siete indecisi se proseguire o meno perchè non avete ottenuto i risultati sperati. Il consiglio è quello di non essere troppo frettolosi o ...

Casarano - consigliere comUnale M5S lascia il gruppo in polemica sul voto "salva Salvini" : Sfogo e solidarietà da ogni parte dopo l"amaro sfogo, sulla sua pagina Facebook, di un consigliere comunale Cinque Stelle dopo le sue dimissioni a margine della scelta del movimento di non far processare il Ministro all"Interno. Solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo una serie di delusioni che allontanano non solo gli elettori ma anche dirigenti della prima ora poi eletti anche rappresentanti del popolo. La strategia Cinque Stelle? ...

ILLINOIS - LICENZIATO FA Una STRAGE : 5 MORTI/ E' polemica per l'ennesima sparatoria : STRAGE in ILLINOIS, dove un uomo ha fatto una STRAGE in un'azienda, uccidendo 5 persone. Il killer era stato appena LICENZIATO dalla ditta

Virginia Raffaele replica alle accuse di satanismo : “Una polemica surreale” : Virginia Raffaele: arriva la replica agli esorcisti Virginia Raffaele ha deciso di replicare alle accuse di satanismo mosse negli ultimi giorni contro di lei. A finire nel mirino degli esorcisti lo sketch, ormai passato alla storia, in cui la bella co-conduttrice di Sanremo 2019 avrebbe invocato Satana per ben cinque volte. A chiedere alla Raffaele […] L'articolo Virginia Raffaele replica alle accuse di satanismo: “Una polemica ...

"Non prendiamo a Pordenone biologa di Palermo". Polemica su Una mail partita per errore : Galeotta fu quella mail partita per errore da Pordenone e diretta in Sicilia. Un tasto invio premuto per sbaglio ha scatenato una serie di polemiche. Protagonista della storia è Erminia Muscolino, 30 anni, di Ficarazzi (Pa), laureata in biologia che sta frequentando la specializzazione in biotecnologia medica e medicina molecolare. "Prima di terminare un altro corso di alta formazione in ricerca chimica missione Cra che sto seguendo ho ...

"Figurati se prendiamo Una da Palermo" - mail inviata per errore scatena la polemica : Protagonista della vicenda una giovane laureata in biologia che si era candidata per uno stage in un'azienda di Pordenone...

Sanremo 2019 - la polemica di Ultimo : "Com'è possibile che il volere del televoto venga ribaltato da Una giuria e da 8 persone?" : Le polemiche per la vittoria di Mahmood alla 69esima edizione del Festival di Sanremo non si placa. Ultimo, piazzatosi al secondo posto, proprio non ci sta a vedere ribaltato il voto del pubblico a casa da parte di stampa e giuria d'onore. Il terzetto di artisti arrivati sul podio (Mahmood, Ultimo, Il Volo), infatti, si è misurato con il televoto che ha dato i seguenti risultati (resi noti da Lorenzo Pregliasco, cofondatore di YouTrend): ...

Sanremo 2019 - Baglioni e la polemica sul televoto : tsUnami sovranista alla Rai - cosa vuol cambiare : Lo tsunami sovranista che ha già travolto la politica italiana rischia di coinvolgere anche il Festival di Sanremo, andando a scardinarlo nel cuore più profondo. La vittoria del rapper Mahmood ha scatenato feroci polemiche sul voto della Giuria ...

Tari è polemica tra Cna e Amministrazione comUnale : A Ragusa è polemica sulla Tari tra Cna e Amministrazione comunale. La confederazione artigiana si dice: rammaricata per il mancato impegno

Bari - per il compleanno di Una bambina arriva la limousine a scuola : scoppia la polemica : Lo sfogo di una madre su Facebook ha innescato una serie di polemiche dopo che, in una scuola alle porte di Bari, è arrivata una limousine per una bambina di otto anni che festeggiava il compleanno: “Cara preside, stasera toccherà a noi famiglie circostanziare il significato di quella bravata, riportando i nostri figli alla realtà”.Continua a leggere