Trovati i corpi di Daniele Nardi e Tom Ballard

Perù - antico sito di sacrifici umani rivela orribili segreti : Trovati corpi di 140 bambini : Un sito di sacrifici umani del XV secolo, in Perù, ha rivelato i suoi raccapriccianti segreti grazie allo studio approfondito di un team di archeologi. Sul posto sono stati ritrovati i corpi di oltre 140 bambini, a cui vennero strappati i cuori per sacrificarli alle divinità del tempo. Il sacrificio umano era molto diffuso nelle civiltà sudamericane precolombiane e, nonostante a noi possa sembrare mostruoso, al tempo era ritenuto l'unico modo ...

Acireale : auto travolta da onda - Trovati i corpi di due dei tre dispersi : Aggiornamento 25 febbraio 2019 - La Guardia costiera di Catania ha recuperato alle 9.45 di oggi il primo corpo di uno dei tre ragazzi dispersi in mare a Santa Maria la Scala (Acireale) ieri. Circa due ore dopo è stato recuperato anche il secondo corpo di uno dei dispersi nelle acque antistanti il porticciolo del Catanese. Proseguono ora senza sosta le ricerche dell'ultimo disperso.I tre ragazzi ieri pomeriggio erano sul molo a bordo di ...

VS : Cervino - Trovati i corpi di due alpinisti stranieri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Asiago - avvelena i genitori e poi si ammazza : i corpi riTrovati in casa dopo giorni : Padre, madre e figlia trovati morti in casa. Una coppia di coniugi anziani e la figlia sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione, ad Asiago, Vicenza, in Veneto. Sul decesso sono in ...

Valanghe Courmayeur - Trovati i corpi senza vita di 4 freerider | : I quattro sciatori - tre uomini e una donna, due residenti a Londra e due a Chamonix - erano dispersi da ieri in Val Veny, nella zona del canale degli Spagnoli. Si trovavano in una zona non vietata. I ...

