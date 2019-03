Shiffrin | vittoria numero 15

Sci alpino – Coppa del mondo femminile : Shiffrin show - strepitosa vittoria nello slalom di Spindleruv Mlyn : Shiffrin, rivincita immediata a Spindleruv Mlyn: dà ancora spettacolo in slalom. Costazza chiude 21esima, Curtoni 25esima I fuoriclasse fanno così: quando perdono una gara, in quella successiva dominano, per dimostrare di essere indiscutibilmente i più forti. Mikaela Shiffrin, già certa delle terza sfera di cristallo di fila e della Coppa di specialità in slalom, non ha quasi più nulla da chiedere a questa stagione, eppure a Spindleruv ...