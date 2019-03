Probabili Formazioni Sassuolo – Napoli | Serie A 10 03 2019

lanotiziasportiva

(Di sabato 9 marzo 2019)A 10/03/si affrontano in u match dai contorni spettacolari: due squadre che propongono calcio puramente offensivo e con qualità cercheranno la vittoria.– De Zerbi schiera in porta Pegolo, mentre in difesa ci saranno Rogerio e Lirola terzini, con Ferrari e Peluso centrali. A centrocampo conferme per Boga e Locatelli con Duncan, mentre in attacco Di Francesco sembra in vantaggio nel comporre il trio con Babacar e Berardi.– Ancelotti varierà gli undici titolari con occasione per Ospina in porta, Malcuit, Chiriches, Koulibaly e Ghoulam in difesa e Verdi e Ounas sugli esterni. Al centro occasione per Diawara e Zielinski, mentre in attacco si rivede la coppia Mertens – Milik.(4-3-3): Pegolo; Rogerio, Ferrari, Peluso, Lirola; Locatelli, Duncan, Boga; Di Francesco, ...

