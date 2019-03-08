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Traffico Roma del 08-03-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 08-03-2019 ore 09 | 00 VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA ...

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Traffico Roma del 08-03-2019 ore 09:00 (Di venerdì 8 marzo 2019) VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO A Roma NORD INCOLONNAMENTI SULLE VIA CASSIA E FLAMINA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma TERAMO LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANG.EST. PROSEGUENDO SULLA TANG.EST INCOLONNAMENTI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO. IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO SAN GIOVANNI, CODE DALLA TIBURTINA ALLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E A SEGUIRE TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE. SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, DALLA DIRAMAZIONE DI Roma SUD ALL’APPIA. MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DE MARE E LUNGHE CODE, PER LAVORI, A PARTIRE DALLA ...
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twitterromasulweb : Roma, cade grosso ramo su auto in transito sulla Colombo, traffico in tilt - romadailynews : Traffico Roma del 08-03-2019 ore 09:00: VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 8 MARZO 2019 ORE 8:20 DALLA… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 08-03-2019 ore 09:00', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -

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