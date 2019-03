Tav | Matteo Salvini | Tiro dritto | si va a casa Luigi Di Maio insulta

Tav - stallo nel governo. Matteo Salvini : “Di Maio dice no? Vediamo chi ha la testa più dura” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini su Rete4 replica al vicepremier Luigi Di Maio, che ha ribadito la posizione del Movimento Cinque Stelle sulla Tav: "Vediamo chi ha la testa più dura, io sono cocciuto e sono pronto ad andare fino in fondo".Continua a leggere

Matteo Salvini : "La Tav va fatta - piena fiducia in Conte : "piena fiducia in Conte sulla Tav. Sono certo che troveremo una soluzione insieme. È un'opera importante, per noi va fatta come chiedono cittadini e imprese". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini.Il ministro dell'Interno commenta anche le primarie del Pd in corso: Rispetto la partecipazione e le idee di tutti, ma Renzi, Boschi e Prodi hanno già governato (male) per tanti anni e sono stati già ...

Matteo Salvini - un referendum sulla Tav per fregare i 5 Stelle : Insomma, la negoziazione politica è arrivata a un punto di stallo . Ed ecco che Matteo Salvini , per sbloccare la partita, starebbe pensando di sostenere la richiesta di referendum lanciata ormai da ...

Matteo Salvini : le dichiarazioni sui migranti della Diciotti e sulla Tav Torino-Lione | Sky TG24 | : Il vicepremier dopo l'approvazione della mozione M5s-Lega che impegna il governo a ridiscutere il progetto. "Farò il possibile affinché la Torino-Lione venga portata a termine". E sulle richieste di ...

Matteo Salvini cala le braghe? No - altro schiaffone al M5s sulla Tav : "Si va avanti" : Le parole di Matteo Salvini sono nette. Chiarissime. "Non c’è alcun blocco della Tav, c’è solo una revisione del progetto con l’obiettivo di portare a termine il progetto". Così il vicepremier leghista a Mattino 5. Una risposta a chi lo accusa di aver ceduto sull'alta velocità in cambio del "no" del

Matteo Salvini rilancia la Tav : “Cambiamo progetto - ma farò tutto il possibile perché si faccia” : Continua la querelle sulla realizzazione della TAV, malgrado il documento comune firmato da Movimento 5 Stelle e Lega. Ora Matteo Salvini rilancia: "Il progetto può essere rivisto e si possono risparmiare dei soldi, ma il treno inquina meno e costa meno delle auto. farò tutto il possibile perché si faccia".Continua a leggere

Tav - Matteo salvini fa l'inchino : Alle sei del pomeriggio Matteo salvini in conferenza stampa a Cagliari è in palese difficoltà: "La domanda sulla Tav è fuori tema", dice per evitare di rispondere ai cronisti e per non far arrabbiare il Movimento 5 Stelle che due giorni fa lo ha salvato dal processo sulla nave Diciotti. Accanto a lui Silvio Berlusconi: "Glielo chiederò martedì, non può tenere il telefono spento". Negli stessi minuti, a ...

Tav : Matteo Zoppas - 'è in gioco futuro produttivo del Paese' : Venezia, 21 feb. (AdnKronos) - "L’aula della Camera sta esaminando una mozione della maggioranza volta a ridiscutere il progetto della TAV come da contratto, quindi “integralmente". Se così fosse sarebbe una decisione gravissima. Non posso credere al fatto che ci sia un motivo particolare per cui gl

Tav - mozione M5s-Lega : “Va ridiscussa totalmente”. Matteo Renzi : “Voto di scambio Salvini-Di Maio” : Trovato l'accordo sulla Tav tra Movimento 5 Stelle e Lega: l'opera "va ridiscussa integralmente", recita la mozione firmata dai due capigruppo. In realtà è solo un modo per prendere tempo. Il Pd attacca con Matteo Renzi: "Di Maio salva Salvini dal processo e la Lega in cambio rinuncia a fare la Tav. Tecnicamente è voto di scambio, politicamente uno schiaffo al Nord produttivo".Continua a leggere

Matteo Salvini - Franco Bechis : "Sulla Tav si piegherà a Luigi Di Maio. A meno che..." : La grana-Tav, da tempo, scuote il governo. Il caso si è ingigantito a dismisura dopo la presentazione della relazione costi-benefici a matrice ultra-grillina alla quale credono soltanto Danilo Toninelli e Marco Travaglio (neppure il presidente della commissione ci credeva, tanto che la ha definita u

Matteo Salvini gela l'M5s : 'Non sono convinto dall'analisi costi-benefici sulla Tav' : ... 'La controanalisi del professor Coppola sulla Tav, secondo cui i benefici sopravanzano i costi per un valore fino a 2,4 miliardi di euro, è la sconfessione tecnica della relazione politica ...