Re Mida di Lazza è l’album più venduto della settimana | sul podio della classifica Fimi

(Di venerdì 8 marzo 2019)Rediè l'album piùin Italia. Debutta al primo postodei dischi più acquistaticompresa tra il 1° e il 7 marzo Redi.Il rapper, producer e pianista milanese ha appena iniziato l'instore tour promozionale per la presentazione del disco e nei prossimi giorni toccherà le città di Bologna, Modena, Vimercate, Catania, Palermo, Cagliari e Alghero secondo il calendario che segue per firmare le copie di Re.Sabato 9 marzoOre 15.00 a Bologna – Mondadori Bookstore (Via Massimo D'Azeglio 34)Ore 18.00 a Modena – Mondadori Bookstore (c/o Cinema Victoria)Domenica 10 marzoOre 15.00 a Vimercate – Mondadori Megastore (c/o CC Torri Bianche)Lunedì 11 marzoOre 15.00 a Catania – Mondadori Bookstore (c/o CC Katanè)Martedì 12 marzoOre 15.00 a Palermo – Mondadori Bookstore (c/o CC ...

