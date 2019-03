Napoli e Meret | “Bye bye Houston | abbiamo un portiere”

Napoli batte 3-0 un bel Salisburgo : Meret migliore in campo del Napoli : Koulibaly salterà il ritorno Finisce 3-0 per il Napoli contro il Salisburgo che è squadra che gioca con grande intensità. Il Napoli ottiene quello che voleva: vittoria di un certo margine e senza subire gol. Ancelotti ha giocato sulla caratteristica degli avversari: il gioco della palla. Quindi palla recuperata e ripartenza. Il Napoli lo ha fatto molto bene nella prima metà del primo tempo. E ha segnato due gol: il primo con Milik (assist di ...

Live Napoli -Salisburgo 2-0 Gli austriaci spingono - Meret salva : Il Napoli scende in campo questa sera al San Paolo nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League; in Campania arriva questa sera il Salisburgo, formazione austriaca che nel turno...

Serie A Napoli - l'agente di Meret : «L'uscita su Ronaldo non era cattiva» : Napoli - Intervistato da Rai Radio 1 Sport, l'agente Andrea Pastorello , procuratore del portiere del Napoli Alex Meret , ha parlato della, breve, prestazione del suo assistito contro la Juventus : "Non intendo commentare la decisione ...

Moviola Napoli -Juventus : Meret negligente - Pjanic rosso ok - rigore VAR ci sta : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', Napoli-Juventus Meret negligente , Pjanic rosso ok. rigore VAR: ci sta Una ...

Napoli -Juve - la moviola : Meret uscita scomposta. Koulibaly duro : graziato : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', La partita ruota intorno a tre episodi. Al 25' pt Meret esce dall'area per ...

Napoli -Juventus - Ancelotti : “Rosso a Meret? Episodio molto controverso” : NAPOLI JUVENTUS 1-2 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti , tecnico del Napoli, ha parlato della sconfitta contro la Juventus partendo dal cartellino rosso a Meret: “ Episodio molto controverso. Di sicuro non l’ha toccato, non credo poi che sia un tentativo di fare fallo. Posso anche accettare che venga […] L'articolo Napoli-Juventus , Ancelotti : “Rosso a Meret? Episodio molto ...

Napoli -Juve - Ancelotti ed i suoi dubbi sull’espulsione di Meret : Napoli-Juve ntus, Ancelotti non è affatto certo del rosso a Meret comminato dall’arbitro Rocchi nel primo tempo dell’incontro Napoli-Juve ntus è stata condizionata dal rosso comminato a Meret nel primo tempo dell’incontro dall’arbitro Rocchi. Nel post partita, dopo la sconfitta dei suoi uomini, mister Ancelotti si è presentato ai microfoni di Skysport per commentare gara ed espulsione: “La mia opinione è che un ...

Napoli-Juve - Ancelotti : “l’espulsione di Meret? Episodio da rivedere al Var” : Sconfitta per il Napoli nella gara di campionato contro la Juventus, ecco le dichiarazioni di Ancelotti ai microfoni di Sky Sport: “Episodio dell’espulsione controverso, non c’è contatto, secondo me non c’è intenzione di fare fallo, bisognava valutarlo al Var, ci sono tante situazioni da valutare. La partita è stata condizionata da questo Episodio. La sostituzione di Milik? Sono le situazioni più complicate, ho ...