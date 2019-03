Incontinenza urinaria | cos’è e perché influisce sulla vita sessuale

dilei

(Di venerdì 8 marzo 2019) L’è una disfunzione basata sull’involontaria perdita di liquido dall’uretra, quando è di entità tale da creare disagio psicofisico alla persona e da ripercuotersi sul suo stile diNon esistono statistiche ufficiali ma, secondo le stime, prevale quella femminile e colpisce circa 2,5 milioni di individui solo in Italia, di qualsiasi età.Queste perdite inizialmente rappresentano dei piccoli malesseri, ma nel lungo periodo si possono trasformare in un problema, prevalentemente psicologico, legato al senso di imbarazzo. La buona notizia è che se individuata tempestivamente in molti casi si può risolvere senza problemi, per questo è fondamentale parlarne con il proprio ginecologo. La maggioranza di donne e uomini, però, si vergogna ad affrontare clinicamente il problema, che in questo modo va peggiorando.Le cause sono molteplici: per le donne possono essere ...

Lib_Naturista : Esercizi di Kegel: migliorano la vita sessuale e prevengono l’incontinenza urinaria - SIU_Italia : ?? Le nuove linee guida SIU - traduzione integrale autorizzata delle @Uroweb Guidelines 2018 - sono per lo specialis… - insalutenews : Incontinenza urinaria, ne soffre il 25% delle donne. Come migliorare la vita sessuale - -