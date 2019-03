E se invece l' 8 marzo ci scoprissimo finalmente anche cattive ?

huffingtonpost

(Di venerdì 8 marzo 2019) Io non so cosa accada e per quale terribile imbroglio ancora in tante ci infiliamo da sole nel gioco in cui ci hanno costrette da secoli.Non so. So che dovremmo tutte approfittare del bombardamento di messaggini melliflui e abbastanza insulsi che ci stanno invadendo bacheche e cellulari da ieri per rileggere con attenzione come ci vede il mondo, eper rileggere noi stesse..e come ci vediamo davvero.Tutti bravi a vedere quanto siamo "forti", quanto andiamo avanti sempre "nonostante", quanto sappiamo reggere ai colpi della vita con dignità, quasi sempre valorizzando il nostro silenzio. La nostra indefessa, sublime capacità di trattenere e contenere emozioni e sentimenti troppo forti in situazioni che ci provano! Quanto sempre sorridiamo e sopportiamo,di piangere e urlare,nei momenti più tristi.Un coro infinito di riconoscimento a tutto ...

