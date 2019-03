corriere

(Di giovedì 7 marzo 2019)ha ammesso di aver discusso con lei di posti di lavoro - la società di costruzioni Snc Lavalin, con sede nella «sua» Montreal, ha 50 mila dipendenti in tutto il mondo, 9.000 in Canada - ma ...

paoloigna1 : Grandi crepe nella bella immagine così curata...#Trudeau «il bello»non affascina piùIl governo è in bilico - libellula58 : RT @Corriere: Trudeau «il bello» non affascina più, il governo canadese in bilico - cirneaf : RT @Corriere: Trudeau «il bello» non affascina più, il governo canadese in bilico -