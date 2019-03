Spalano la neve alle 4 di notte per permettere alla vicina di andare a fare la dialisi

huffingtonpost

(Di giovedì 7 marzo 2019) I fratelli Brian e Patrick Lanigan si sono resi protagonisti, da buoni vicini di casa, di un nobile gesto. I due hanno spalato ladel vialetto della loroquattro e mezza di. A causa dell'intensa nevicata che ha colpito il New Jersey, la, di nome Natalie Blair, avrebbe avuto difficoltà a uscire dpropria abitazione per recarsi al centroe le conseguenze sarebbero potute essere pericolose.Non è la prima volta in cui Brian si rende protagonista di un gesto simile. Già in precedenza aveva ripulito il vialetto della, ma questa volta ha dovuto puntare la sveglia4:30 diper la sua buona azione. Il giovane, dovendosi recare a lavoro, ha avuto a disposizione solo la nottata per questa missione solidale.Per riuscire nell'impresa i due fratelli hanno chiesto aiuto a i compagni di scuola di Patrick che in piena ...

