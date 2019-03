Incendio in casa - un morto intossicato : RIPOSTO, CATANIA,, 7 MAR - Un francese di 70 anni, da tempo residente a Riposto, nel Catanese, è morto per intossicazione dal fumo sviluppato dall'Incendio della sua abitazione. Il rogo la notte ...

Vicenza - Incendio in casa : 48enne si getta dal terzo piano e rimane ferita - 9 intossicati : Il drammatico rogo ha distrutto un appartamento e danneggiato quelli vicini a Torri di Quartesolo, nel Vicentino. ferita una 48ene che si è lanciata dal balcone, intossicate altre nove persone tra cui due bambini. Ignote al momento le cause del rogo ma, dopo le prime verifiche, la palazzina è stata dichiarata inagibile.Continua a leggere

Vicenza : Incendio in casa - otto intossicati - una donna ferita : Vicenza, 25 feb. (AdnKronos) - incendio dalle sette di questa mattina in via Cividale 73 a Torri di Quartesolo. A fuoco è andato un appartamento dal quale si è sprigionata una coltre di fumo. otto persone sono rimaste intossicate, tra cui due bambini, una donna è rimasta ferita perché, presa dal pan

Cane ritrova la sua famiglia 101 giorni dopo che un Incendio ha distrutto la loro casa : Kingston, un Cane di 12 anni di razza Akita, è tornato con la sua famiglia ben 101 giorni dopo essersi perso mentre fuggivano da uno degli incendi che l’anno scorso hanno devastato la California. A trovarlo e riportarlo dai suoi cari dei volontari: “Non avevamo mai smesso di sperare”.Continua a leggere

Canada - Incendio in una casa di rifugiati siriani : morti 7 bimbi - grave il padre : Un devastante incendio è scoppiato nella notte in una casa nella città di Halifax, in Canada. Sette fratelli, bambini di età compresa tra i quindici anni e appena quattro mesi, sono morti. I loro genitori sono ricoverati in ospedale, il papà in condizioni gravi. La famiglia era arrivata dalla Siria nel 2017.Continua a leggere

Incendio in casa - vigili del fuoco salvano un cagnolino con la maschera a ossigeno : I caschi rossi sono intervenuti per le spegnere le fiamme divampate in un appartamento a Bologna e hanno salvato il cucciolo...

Belluno : a San Nicolò di Comelico Incendio tetto di una casa - nessun ferito : Belluno, 15 feb. (AdnKronos) - La notte scorsa, alle 1.40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Capoluogo a San Nicolò di Comelico (Belluno), per l’incendio di un tetto e di una mansarda abitabile, probabilmente innescato da una canna fumaria. nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei p

Incendio in casa riposo - un arresto : REGGIO CALABRIA, 14 FEB - É stato di natura dolosa l'Incendio scoppiato stamattina in una casa di riposo per anziani di Reggio Calabria a causa del quale é stato necessario evacuare 12 persone ospiti ...

Pordenone - tragico Incendio divampa in una casa : muore un bambino di 5 anni : Nella cittadina di Pinzano al Tagliamento, piccolo comune delle valli Friulane non lontano da Pordedone, una casa è andata improvvisamente a fuoco provocando un tragico incendio. La tragedia ha provocato la morte di un bambino di 5 anni di origini burkinabè che si trovava nell'abitazione insieme ad altri due fratelli gemelli di 27 anni. La madre del bambino, invece, si trovava fuori casa e soltanto al suo arrivo ha potuto avvertire i soccorsi ...

Furioso Incendio a Sporminore. Fiamme altissime. Distrutta la parte superiore di una casa : SPORMINORE . Furioso incendio a Sporminore scoppiato intorno alle 20 nella parte superiore di un'abitazione. Le Fiamme in pochi minuti si sono diffuse all'intero piano e al tetto alzandosi per vari ...