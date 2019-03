Europa League | Inter e Napoli in campo per gli ottavi di finale | le quote William Hill di

sportfair

(Di giovedì 7 marzo 2019) Scattano questa sera glididi, tutte ledelle otto gare in programma Torna inl’con glidi, che vedono ancora due squadre italiane impegnate nella competizione. Per l’occasione, in gioco dal 1934, offre imperdibiliMaggiorate e Special Combo, pensate per far sbizzarrire gli appassionati di calcio. Il bookmaker, inoltre, acccoglie i nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 15 euro più 200 euro di bonus cashback.Dopo la due giorni di Champions, è ora il turno dell’. Questa sera andranno in scena tutte le gare diandata, tra le quali spiccano quelle che coinvolgono le italiane. Alle 18.55 l’, in crisi dopo la sconfitta di Cagliari per 2 a 1, cerca di trovare motivazione ed energie in Germania contro l’Eintracht Francoforte. Per il primo ...

GoalItalia : #Sarri invoca il modello Italia: 'Da noi quando giochi in Europa League puoi chiedere di posticipare la gara di cam… - DiMarzio : #EuropaLeague | Le probabili formazioni di #EintrachtInter ? - RaimondoDM : Attaccanti #Napoli - Insigne per cancellare il rigore fallito contro la Juventus. - Milik per trovare il suo pri… -