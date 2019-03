ANNO | Mutationem | l' action RPG che combina pixel art con elementi cyberpunk entra a far

eurogamer

(Di giovedì 7 marzo 2019), l'RPG d'azione sviluppato da ThinkingStars, che ha debuttato per la prima volta alla conferenza Sony Interactive Entertainment Shanghai's ChinaJoy 2018, èto a far parte del programma PlayStation China Hero Project come parte della seconda ondata di titoli dell'iniziativa.Ecco una panoramica del gioco, tramite PlayStation.com.cn, riportata da Gematsu:"Gli sviluppatori disono composti da un gruppo di veterani e giovani pieni di entusiasmo nello sviluppo di titoli per console. Con lazione dello stileart e degli, gli amanti del gioco d'azione hardcore sarconquistati dal mondo di".Leggi altro...