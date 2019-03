Prisma | missione tutta italiana Asi guida cordata hi-tech

Missione Prisma : rivoluzione per studiare le risorse della Terra : Milano, 30 gen., askanews, - La notte tra l'8 ed il 9 marzo 2019 sarà lanciata dallo spazioporto europeo di Kourou, in Guyana francese, la Missione Prisma , PRecursore IperSpettrale della Missione ...

Lo Spazio nel 2019 : dalla Luna alla missione Beyond - da Prisma a Space19+ : Terminato il 2018, è tempo di volgere lo sguardo al 2019. Del resto quello spaziale è un ambito in cui si ragiona guardando al futuro. Quello appena iniziato – spiega Global Science – sarà l’anno della Luna. Ma i festeggiamenti dei 50 anni dal primo passo dell’uomo su un altro corpo celeste non saranno solo le celebrazioni di una grande impresa che ha fatto la storia dell’umanità. Chi guarda alla Luna oggi non guarda al passato ma al ...