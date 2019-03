tuttoandroid

(Di mercoledì 6 marzo 2019) Dopo un primo sguardo ad alcune delle nuoveriservate alle, il Consorzio Unicode aggiungerà alla lista12.0 una varietà di nuovededicate alle persone che si tengono per mano.12.0 amplierà la varietà di generi e colori della pelle di queste, insieme a una versione senza genere.L'articololeleproviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Anche le coppie interrazziali avranno le loro emoji grazie a Tinder - icouldkillyou : RT @magggistrale: @queerkhaleesi_ @matteosalvinimi MA L’UTERO IN AFFITTO LO UTILIZZANO PURE LE COPPIE ETERO LO SO CHE TI RIFERISCI AI GAY S… - MaVie197 : RT @Giuliettaxxx84: Ecco come mi faccio sborrare in bocca da tutti! Se vuoi vedere altri miei video porno (gratis e senza registrazione) vi… -