Vinfast - A Ginevra espone la Lux V8 Suv

(Di martedì 5 marzo 2019) Il marchio vietnamitapresenta al Salone dila Lux V8 Suv, evoluzione della Lux AS2.0 svelata al Salone di Parigi nel 2018. La vettura è ospitata nello stand del partner tecnico Magna e sarà prodotta in serie limitata a partire dal 2020, anche se non è ancora chiaro su quali mercati sarà disponibile.Oltre 300 km/h per la serie limitata. Il propulsore è un V8 6.2 litri da 455 CV e 624 Nm di provenienza non specificata, che secondo il comunicato ufficiale può spingere la Lux V8 Suv a oltre 300 km/h. L'esterno della vettura è stato modificato adottando finiture argento e particolari di carbonio, griglie di raffredamento anteriori più grandi e cerchi di lega da 22". Inoltre, il paraurti posteriore integra quattro terminali di scarico circolari. Gli interni mantengono la medesima impostazione della AS2.0 con il display verticale da 10,4 pollici a centro ...

