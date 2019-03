Polpette con melanzane e peperoni

cosacucino.myblog

(Di martedì 5 marzo 2019)conIngredienti 400 g di polpa di manzo macinata 1 melanzana 1 piccolo peperone giallo 1 piccolo peperone verde dolce 1 cipolla 50 g di farina bianca abbondante olio per friggere 1 peperoncino rosso piccante fresco 1 spicchio d’aglio 100 g di passata di pomodoro 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva 4 fette di pane rustico salePreparazioneAmalgamate la carne con un pizzico di sale e la cipolla tritata molto finemente, poi ricavate tante polpettine grosse come una albicocca; infarinatele e friggetele per pochi minuti in abbondante olio caldissimo. Quando diventano dorate,sgocciolatele, passatele su carta assorbente da cucina e tenetele da parte.Sbucciate la melanzana e tagliatela a dadini, poi mettetela in una casseruola. Mescolate alla melanzana idolci privati di picciolo, semi, filamenti e poi tagliati a cubetti come ...

InfoCilentoWeb : #Polla: cinque cuccioli di cane uccisi con polpette avvelenate #PollaNotizie #ValloDiDiano #ValloDiDianoNotizie… - grigio2 : @franpiace Qui sono. Intanto cucino le polpette al sugo e il risotto con gli asparagi. -