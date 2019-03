Real Madrid | Modric | «Ci manca Cristiano Ronaldo»

Modric tenta di risollevare il morale del Real Madrid : “Cristiano Ronaldo ci manca ma…” : Champions League, Luka Modric pensa solo all’Ajax cercando di dimenticare l’addio di Cristiano Ronaldo nella passata estate Luka Modric è pronto a giocare una delicata gara di Champions League. Il Real Madrid affronterà domani l’agguerrito Ajax che ha creato qualche grattacapo all’andata e lo farà senza capitan Sergio Ramos. Modric in conferenza stampa ha analizzato il momento della squadra: “Una partita di ...

Champions League - Real Madrid-Ajax in diretta su Sky : Dove vedere Real Madrid Ajax in Tv e streaming – Real Madrid e Ajax si affrontano nella gara di ritorno valida per gli ottavi di finale della UEFA Champions League. Al Santiago Bernabeu si riparte dal 2-1 maturato nella partita di andata in favore dei Blancos grazie alle reti di Benzema e Asensio. Champions League, […] L'articolo Champions League, Real Madrid-Ajax in diretta su Sky è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

As : 'Il Real Madrid ha messo Allegri nella lista' : As mette in risalto nomi illustri per il futuro della panchina del Real , partendo dal tedesco Joachim Loew , attuale ct della Nazionale e campione del mondo nel 2014 a Rio, per proseguire con ...

Champions League - i primi verdetti dicono Tottenham e Real Madrid ai quarti. Entrambe qualificate a 1.07 su Sisal Matchpoint : Torna la Champions League e arrivano i primi verdetti degli ottavi di finale. Il Borussia Dortmund, dopo la sono sconfitta a Wembley con il Tottenham, tenta l’impresa di ribaltare il 3-0 dell’andata. I bookmaker di Sisal Matchpoint favoriscono i tedeschi nel match, il segno 1 è infatti a 1.92, mentre si sale a 3.70 per il successo inglese al Signal Iduna Park e il pareggio si gioca a 3.80. Vincere con 4 gol di scarto contro gli Spurs però, ...

Real Madrid - tentativo per Kante : la risposta del Chelsea : Sarebbe disposto a fare follie Florentino Perez per acquistare il cartellino di N’Golo Kante. Dopo Hazard, arriva quindi un altro tentativo da parte del numero uno dei blancos per il centrocampista ex Leicester. leggi anche —> Real Madrid, Isco stanco di Solari: vuole raggiungere Ronaldo alla Juventus Il Chelsea di Abramovich non sembra però essere […] L'articolo Real Madrid, tentativo per Kante: la risposta del Chelsea ...

PROBABILI FORMAZIONI Real Madrid AJAX/ Diretta tv - Varane-Nacho senza Sergio Ramos : PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID AJAX: Diretta tv, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League i blancos sono senza Sergio Ramos, squalificato.

Neymar : 'Giocare nel Real Madrid è un onore per chiunque - ma ora sono felice al PSG' : Se non succederà, non sarà la fine del mondo " puntualizza il brasiliano " Certo, ogni giocatore sogna di conquistarlo almeno una volta. Il mio sogno più grande, però, è vincere la Coppa del Mondo ...

Real Sociedad-Atletico Madrid 0-2 : Grazie alla doppietta di Morata l'Atletico Madrid ha chiuso la partita già nel primo tempo, riuscendo a gestire l'incontro nel secondo. La prima rete è arrivata al 30° su assist di Godín , la sua ...

Juve - occhio a Morata : doppietta alla Real Sociedad - Atletico Madrid a -7 dal Barça : Due gol di testa dagli sviluppi di palla inattiva , nient'altro che un'abitudine nel calcio di Simeone. Non può che essere Álvaro Morata il protagonista assoluto dell' Atletico Madrid nel 2-0 imposto ...

LaLiga Atletico Madrid : vittoria 2-0 in trasferta contro la Real Sociedad. Doppietta per Morata : All’Anoeta di San Sebastian l’Atletico Madrid vince in dieci grazie alla prima Doppietta di Morata. La squadra di Simeone mantiene invariato il distacco dalla capolista Barcellona.Prosegue l’ottimo momento dal punto di vista dei risultati per l’Atletico Madrid che, al termine di una prova sofferta sopratutto nella ripresa, si aggiudica tre fondamentali punti contro un’ottima Real Sociedad. Una vittoria importante ...

Mourinho : 'Tornare al Real Madrid? Ne sarei lusingato - ma non ne so niente' : "Real? Certo, ne sarei lusingato, ma al momento non ne so niente". Sono passati tre mesi dall'esonero del Manchester United, e José Mourinho non vede l'ora di tornare in panchina. In una lunga ...

Video/ Real Madrid Barcellona - 0-1 - : highlights e gol della partita - Liga - : Video Real Madrid Barcellona, risultato finale 0-1, highlights e i gol della partita, valida nella 26giornata della Liga. Rakitic espugna il Bernabeu.