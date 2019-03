Cassano contro Wanda Nara | ' Con Icardi ha fatto un disastro' Lei | ' solo bugie'

Tiki Taka - scontro - di fuoco - fra Wanda Nara e Cassano : Le mille e più polemiche che ruotano intorno a Mauro Icardi e Wanda Nara non sembrano cessare. L'ormai ex capitano dell'Inter continua a disertare partite e allenamenti e si rifugia dietro certificati ...

Antonio Cassano contro Wanda Nara : “Chieda scusa all’Inter”. E la sorella di Icardi rincara la dose : “Lei usa Mauro come un bancomat” : La presenza di Wanda Nara a Tiki Taka continua a far notizia con l’esplosione del “caso Icardi“, a cui l’Inter ha anche tolto la fascia da capitano. Questa volta la moglie e procuratrice del calciatore, dopo le lacrime della scorsa settimana, si è resa protagonista di un battibecco con Antonio Cassano. “I gol di suo marito servono all’Inter, parliamoci chiaro. Le chiacchiere stanno a zero, chi fa gol, fa vincere le ...