Ancelotti | «Una prestazione che mi dà fiducia Dobbiamo fidarci delle nostre qualità»

Ancelotti : «Allegri intende il calcio come me - gestisce una squadra in base ai giocatori» : «Abbiamo abbandonato il calcio all’italiana» In vista di Napoli-Juventus, in programma domenica 3 marzo, Carlo Ancelotti ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Stampa. Ha battuto su temi a lui cari e che ha affrontato nell’intervista al Napolista, uno su tutti: come sta cambiando il calcio. «Stiamo tralasciando difesa e contropiede, siamo simili alla Liga. Io sono ancorato al calcio non modernissimo, questo continuo ...

Napoli - Ounas : "Con Ancelotti volo" : Non gli era mai capitato da quando veste la maglia del Napoli di realizzare gol e assist nella stessa partita. D'accordo, lo Zurigo non sarà stato un avversario trascendentale, ma gente come Insigne e ...

Ounas : «Ancelotti mi parla molto più di Sarri» : E’ la partita di Adam Ounas, esterno offensivo del Napoli, che dopo il match con lo Zurigo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: «Devo dare il massimo quando il mister mi fa giocare per ripagare la fiducia. Ora gioco un po’ di più, Ancelotti mi parla di più di Sarri, mi sprona, mi dice di dare il massimo per fare gol. Io cerco di fare di tutto per lui e per farmi vedere sempre presente quando mi chiama in causa. Sono cresciuto in ...

Napoli-Zurigo - Ancelotti : 'Obiettivo raggiunto. Ounas è speciale - attacco sfortunato' : Napoli: obiettivo raggiunto. Il 2-0 rifilato allo Zurigo nella sfida di ritorno dei sedicesimi di Europa League vale agli azzurri la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. A decidere ...

Napoli - Ancelotti : "Obiettivo raggiunto. Ounas? Può fare cose speciali" : Il Napoli chiude senza troppi patemi la pratica della qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, battendo 2-0 lo Zurigo con i gol di Verdi e Ounas . Nel dopo gara, Carlo Ancelotti ha ...

Ancelotti : «Ounas deve fare cose speciali. San Paolo? Con la Juve torna pieno» : Ancelotti soddisfatto «Sono soddisfatto. L’aspetto più importante è la serietà – dice a Sky Ancelotti – l’importante è fare una gara seria senza crearsi problemi. Non abbiamo fatto cose eccezionali ma tutti hanno mostrato serietà”. Ounas. “Il rimprovero ad Ounas? Ha fatto una cosa speciale in occasione del gol. Quando ha la palla deve fare cose speciali, lui è uno che può farlo. deve sfruttare il suo talento ...

Napoli-Zurigo 2-0 - Europa League 2019 : gli uomini di Ancelotti conquistano gli ottavi con le reti di Verdi e Ounas : Il Napoli supera lo Zurigo con il minimo sforzo e conquista gli ottavi di finale nell’Europa League 2018-2019 di calcio. Nella partita di ritorno dei sedicesimi la formazione guidata da Carlo Ancelotti si è imposta con il risultato di 2-0 al San Paolo dopo aver vinto l’andata per 3-1. Ottima prestazione dell’algerino Adam Ounas che ha sfruttato al meglio l’occasione concessa dal tecnico emiliano servendo l’assist ...

Per Ancelotti Fabian non è una sorpresa - perciò pretende di più : Il processo di responsabilizzazione Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a parlare oltre che a giocare. E così si spiegano le dichiarazioni di ieri sera di Carlo Ancelotti a proposito di Fabian Ruiz. Il Napoli gli è cambiato sotto gli occhi. Con il suo benestare, ovviamente. Via Hamsik soprattutto e via anche Rog che ieri era in panchina in Lazio-Siviglia. Il processo di responsabilizzazione di chi è rimasto, soprattutto a centrocampo, ...

Zurigo-Napoli 1-3 - Ancelotti domina ma paga una disattenzione nel finale : L'adattamento alla piccola Europa - l'ultimo obiettivo rimasto al Napoli stante la fuga conclamata della Juventus in campionato e le uscite da Champions e Coppa Italia - dura appena 12 minuti. È ...

Napoli - Ancelotti 'Facciamo diventare la coppa una avventura indimenticabile'. Hamsik in Cina ufficiale : ZURIGO - Carlo Ancelotti parla alla vigilia della sfida d'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Zurigo. Come si spiegano le ultime prestazioni del Napoli in trasferta, meno buone ...

Napoli all’esordio in Europa League : i convocati di Ancelotti ed il comunicato sugli infortunati : Napoli, tutto pronto per la gara contro lo Zurigo, assenti Mario Rui e Verdi per Ancelotti che ha il resto della rosa a disposizione Napoli pronto all’esordio stagionale in Europa League dopo l’eliminazione dalla Champions League. Contro lo Zurigo ci sarà qualche assenza, ma ugualmente non manca l’imbarazzo della scelta a mister Ancelotti. Ecco i convocati del tecnico per la gara di giovedì. Portieri – Meret, ...

Fiorentina-Napoli - Ancelotti : 'Due punti persi. Mertens? Periodo sfortunato' : Napoli, solo un pareggio e tanti errori a Firenze. Dopo l'incoraggiante vittoria contro la Sampdoria, gli azzurri inciampano di nuovo: ancora uno 0-0, questa volta contro una Fiorentina arcigna e ben ...

Napoli - Hamsik va in Cina. Ancelotti conferma : 'C'è una trattativa in corso' : Il Napoli riparte in campionato, ritrova gioco e vittoria ma come un fulmine a ciel sereno arriva la notizia di una possibile partenza di Marek Hamsik: destinazione Cina, sponda Dalian. A confermare ...