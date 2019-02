Saipem | risultati dell' esercizio 2018 oltre le aspettative

Saipem positiva in Borsa. Banca Akros ottimista su risultati 2018 : Si muove in avanti Saipem , che sta portando a casa un progresso dello 0,28% dopo il giudizio di Banca Akros che ha confermato una raccomandazione Buy ed indicato un Target price di 6,4 euro . In ...

Saipem corre in Borsa. Bernstein conferma Buy in vista dei risultati : Giudizi ancora positivi per Saipem , che anche oggi corre a Piazza Affari, con un guadagno del 2,44%. Una performance che conferma il momento di favore per la compagnia ingegneristica, attiva nel ...