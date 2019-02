LeClerc vola a Barcellona | “e non sono al massimo”

F1 - la Ferrari vola nei test a Barcellona LeClerc al comando - poi Albon : Uno sparo per cancellare due giorni grigissimi, passati in garage a vedere i meccanici che ricostruivano la macchina, martedì il guaio al sistema di raffreddamento, ieri l'incidente di Vettel,. ...

F1 - Test Barcellona 2019 : Sebastian Vettel e Charles LeClerc si alterneranno al volante - 4 ore a testa ogni giorno : Arriva una comunicazione importante dalla Ferrari, relativamente ai prossimi Test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna), previsti dal 26 febbraio al 1° marzo. Il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc saranno impegnati in pista per tutti e quattro i giorni. Ciò significa che, a differenza di quanto avvenuto nella prima finestra di queste prove catalane (18-21 febbraio), i due piloti si alterneranno sulla SF90 nelle sessioni del ...

Test Barcellona : vola Renault - Ferrari LeClerc c’è : Tanti giri, strategie, nuove gomme e le 'piccole' protagoniste del cronometro. Si chiudono cosi' i primi quattro giorni di Test invernali della Formula 1 sul circuito di Montmelo', in vista del via della stagione 2019 in Australia all'Albert Park di Melbourne il prossimo 17 marzo. Con una Ferrari apparsa sempre in gran forma ed una Mercedes attenta a giocare il piu' possibile a nascondino, a prendersi la scena nell'ultima giornata della prima ...

F1 - test Barcellona : vola Hulkenberg - LeClerc è sesto : Barcellona - La Renault si mette in luce nel day4 dei test a Barcellona. Nico Hulkenberg ha fatto registrare il tempo migliore della quattro giorni di prove sul circuito catalano, girando in 1:17.393. ...

LeClerc vola nel 2° giorno di test a Montmelò : La Ferrari lascia il segno anche nel secondo giorno di prove sul circuito di Barcellona. Charles Leclerc, al suo debutto al volante della SF90, ha chiuso davantia tutti in 1:18.247 completando 157 ...

F1 test Barcellona : vola LeClerc - Hamilton settimo : Barcellona - Charles Leclerc torva subito l'intesa con la Ferrari SF90 e chiude in testa la prima parte del day2 dei test a Barcellona: il pilota mongasco ha girato in 1:18.247, non troppo distante ...

F1 - Ferrari impegnata nel filming day a Barcellona : Vettel e LeClerc al volante - tutto bene alla vigilia dei test : La Ferrari ha completato senza alcun problema i 100 km del filming day: oggi le Rosse sono scese in pista a Barcellona, dove domani inizieranno i test F1, per fare il proprio debutto stagionale. Il Cavallino Rampante si è affidato a Sebastian Vettel, il tedesco ha guidato la nuova monoposto nello shakedown sul circuito catalano: il programma originario prevedeva che scendesse sul tracciato soltanto il vicecampione del mondo ma è stata concessa ...

F1 - Test Barcellona 2019 : sarà Sebastian Vettel a guidare per primo la Ferrari. LeClerc sarà al volante a partire dal day-2 : Emozione e fibrillazione: sono queste le emozioni che si provano a Maranello dopo la presentazione della nuova Ferrari SF-90, che concorrerà nel prossimo Mondiale di F1 2019. La Rossa ha effettuato il proprio vernissage nella mattinata appena trascorsa e le sue forme hanno colpito l’attenzione di tutti, piloti in primis che non vedono l’ora di guidarla nei prossimi Test a Barcellona, in programma dal 18 al 21 febbraio. Ebbene, come ...

Rivola : “LeClerc cercherà subito di vincere” : Massimo Rivola è convinto che la Ferrari darà a Charles Leclerc la chance di vincere il campionato 2019. Molti addetti ai lavori sono convinti che il giovane pilota di talento, sostituto di Kimi Raikkonen sul sedile della Rossa, darà filo da torcere a Sebastian Vettel, mentre secondo altri prevarrà la politica del numero 1 a […] L'articolo Rivola: “Leclerc cercherà subito di vincere” sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 - Rivola non ha dubbi : 'LeClerc? Proverà subito a vincere' : In una chiacchierata concessa ai microfoni di Luigi Perna della Gazzetta dello Sport, Massimo Rivola ha svelato diverse curiosità legate alla figura di Charles Leclerc, sottolineando come il monegasco abbia tutti gli ingredienti per scrivere insieme alla Ferrari una pagina di ...