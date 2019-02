C' è chi difende la storia solo se fa comodo

Eleonora Daniele - Tapiro d’oro per Achille Lauro : la conduttrice si difende : Eleonora Daniele, primo Tapiro d’oro per il brano Rolls Royce di Achille Lauro: le parole della conduttrice Primo Tapiro d’oro per Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane riceve per la sua prima volta l’onorificenza satirica di Striscia la Notizia da parte di Valerio Staffelli, nel corso della puntata del 27 febbraio. Il motivo? Riguarda […] L'articolo Eleonora Daniele, Tapiro d’oro per Achille Lauro: la ...

Massimo Bugani difende Luigi Di Maio e avverte : "O cambiamo formula o chiudiamo" : "È il momento delle liste civiche, ora più che mai, semplicemente perché i cittadini ne hanno le tasche piene dei partiti e dell'overdose dei loro faccioni in tv". A indicare il nuovo orizzonte del M5s è Massimo Bugani, fedelissimo di Luigi Di Maio e uno dei responsabili della piattaforma Rousseau."Se vogliamo andare avanti io credo sia giunta l'ora di smettere di presentarci alle elezioni comunali e regionali con le ...

Alice Cooper in campo per difendere Johnny Depp dagli attacchi dei media : Johnny Depp continua a vivere un periodo alquanto burrascoso. Dopo essere stato tagliato fuori da un possibile, nuovo film della saga di Pirati dei Caraibi e le difficoltà distributive legate al suo ...

Sorrento - difende la sua fidanzata 17enne di chiaia picchiato a sangue : Diciassette anni, studente liceale nel quartiere Chiaia, con la fidanzatina aveva deciso di trascorrere una serata a Sorrento, ospite della nonna, per la gioia dei genitori che già immaginavano un ...

Chelsea - tifosi fischiano Jorginho. Kanté lo difende : 'Per noi è fondamentale' : In questa stagione sono 26 partite dal 1' su altrettante giornate quelle giocate dal campione del mondo, imprescindibile tanto per Conte quanto per Sarri. Ma se con il primo giocava da mediano, con ...

Juventus - Giletti difende Allegri e chiama Icardi in bianconero : Giletti Juventus – Intervenuto durante la trasmissione Tutti Convocati di Radio 24, Massimo Giletti, tifoso vip bianconero, ha parlato della situazione del club torinese. Il conduttore ha difeso Allegri e commentato le voci di un possibile approdo di Mauro Icardi alla Juve. Giletti difende la Juventus di Allegri. Poi la “chiamata” ad Icardi “Fare l’allenatore […] More

AgCom - tv buonista per legge : il decalogo per difendere gli immigrati - conduttori a rischio multa : Dall’AgCom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sta per arrivare il decalogo per le emittenti radio-televisive contro il reato d’odio. Il regolamento entrerà in vigore il prossimo giugno e prevede che le radio e le tv assicurino il più rigoroso rispetto verso gli individui a rischio disc

Venezuela - verso la resa dei conti fra governo e opposizione. Ecco chi difende Maduro : La potenziale resa dei conti fra governo e opposizione Venezuelana potrebbe scattare sabato, quando i sostenitori dell'autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò cercheranno di fare entrare nel Paese gli aiuti umanitari statunitensi bloccati alla frontiera con la Colombia dall'esercito. Un successo dell'iniziativa minerebbe alquanto l'autorità di Nicolas Maduro, anche perché di fatto significherebbe che l'opposizione può contare se non ...

Anticipazioni Uomini e donne : la Langella difende Dal Corso in attesa del chiarimento : Il trono di Teresa Langella non si è ancora concluso, nonostante la sua scelta sia andata in onda lo sCorso venerdì 15 febbraio nello speciale di Uomini e donne. Andrea Dal Corso qualche giorno fa si è espresso su Instagram, affermando che non gli è stata data la possibilità di parlare faccia a faccia con la tronista per spiegarle le ragioni del suo 'no'. Avrebbe voluto farlo, ma l'unica persona con la quale ha potuto confrontarsi è stato il ...

Caso Icardi – Anche Maxi Lopez nella ‘mischia’ : Selvaggia Lucarelli difende Wanda Nara - ma l’ex marito non ci sta! [FOTO] : Il caos generato dal Caso Icardi-Inter coinvolge Anche l’ex marito di Wanda Nara: Selvaggia Lucarelli lo tira in ballo e il calciatore argentino si difende sui social Il Caso Icardi sta infiammando le prime pagine dei giornali e le discussioni calcistiche in ogni dove. È giusto togliere la fascia di capitano a Mauro? È giusto il ruolo ricoperto dalla moglie-procuratrice Wanda Nara nell’affaire tra il calciatore e l’Inter? ...

ATP Rio de Janeiro - out Sonego e Cecchinato : in campo Fognini per difendere i colori azzurri : ATP Rio de Janeiro, Sonego e Cecchinato sono stati sconfitti al primo turno del torneo brasiliano: adesso scende in campo Fognini ATP Rio de Janeiro, serata iniziata non certo positivamente per i colori azzurri in terra brasiliana. Sonego e Cecchinato sono stati eliminati al primo turno del torneo. Ha aperto la serata proprio Sonego, il quale ha perso 7-6 6-3 contro un ‘terraiolo’ come lo spagnolo Ramos che adesso incontrerà ...

Fulvio Collovati - la moglie lo difende : “Il calcio sia commentato dai maschi - le donne restino un passo indietro” : Dopo le polemiche nate dall’attacco rivolto a Wanda Nara dell’ex calciatore Fulvio Collovati a “Quelli che il calcio“, sulla vicenda è intervenuta la moglie Caterina che, in un’intervista ai microfoni di Rai Radio2, ha detto di condividere quanto detto dal marito e ha parlato anche del loro rapporto. “Di tattiche io e Fulvio non parliamo mai. Su questo io e Fulvio siamo d’accordo, le donne devono stare ...

La moglie di Collovati difende il marito : "Il calcio sia commentato dai maschi - le donne restino un passo indietro" : Caterina Collovati, moglie di Fulvio, parla delle polemiche nate dopo la dichiarazione dell'ex calciatore a Quelli che il calcio. Durante la trasmissione, il campione del mondo del 1982 ha esternato un'opinione che ha subito provocato le polemiche:Intervistata ai microfoni di Rai Radio2, la signora Collovati racconta del rapporto con il marito e dice la sua sul caso:Di tattiche io e Fulvio non parliamo mai. Su questo io e Fulvio siamo d'accordo, ...

VIDEO – Piccinini difende Wanda Nara dal maschilismo di Costacurta : Ne abbiamo scritto ieri sera, proprio durante la trasmissione di Sky dell’animata discussione tra Sandro Piccinini, che difendeva l’ingenua Wanda Nara e Icardi, e gli altri ospiti, che insistevano sul valore sacro e intoccabile dello spogliatoio. Più volte Piccinini ha provato a insinuare l’idea che la questione sia sorta solo perché Wanda, sebbene abile procuratrice del marito, è donna e nemmeno brutta. Ma questo non ha ...