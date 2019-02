' Sono innocente' | dice Alemanno

Inchiesta 'Mondo di mezzo' - Alemanno condannato a sei anni : 'Sono innocente - sentenza sbagliata' : L'ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno , è stato condannato a sei anni in uno dei filoni dell'Inchiesta "Mondo di mezzo". Alemanno era accusato di corruzione e finanziamento illecito e, secondo la ...

Strage di Viareggio - Moretti rinuncia alla prescrizione : "Sono innocente" : Al processo d'appello il pubblico ministero di Lucca Salvatore Giannino ha chiesto una condanna a 15 anni e 6 mesi per Mauro...

Annamaria Franzoni è libera : 'Tutti devono capire che Sono innocente' : Ora che è tutto 'finito', che ha espiato la sua pena ed è tornata libera, vuole scomparire ed essere dimenticata. Però, un attimo prima di farlo, vuole essere creduta. Annamaria Franzoni ribadisce la sua innocenza, come ha sempre fatto. E anche ora, prima che cada l'oblio sul suo caso umano e giudiziario, se mai succederà, vuole che lo si sappia: "Non l'ho ucciso io", ha detto da cittadina libera. E' stata condannata a 16 anni per l'omicidio ...

