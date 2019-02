È morto Andy Anderson | l' ex batterista dei The Cure Aveva un cancro in fase terminale

huffingtonpost

(Di mercoledì 27 febbraio 2019) È, l'exdei The. Il musicista68 anni e la notizia è stata diffusa dal musicista Lol Tolhurst tramite un post su Twitter: "È con la morte nel cuore che devo comunicare la scomparsa di un fratello deiera un vero gentiluomo e un grande musicista con un fantastico senso dell'umorismo, che ha mantenuto fino alla fine".It's with a heavy heart, I have to report the passing of abrother.was A true gentleman and a great musician with a wicked sense of humor which he kept until the end, a testament to his beautiful spirit on the last journey. We are blessed to have known him.— Lol Tolhurst (@LolTolhurst) 26 febbraio 2019rivelato lo scorso febbraio, tramite un post su Facebook, di essere affetto da unin. Ilha militato neidal ...

