Sardegna | il M5s fa autocritica | ' Troppi errori' - E si prepara alla mutazione

Elezioni Sardegna - M5S fa i conti con la batosta. Beppe Grillo. “Forse non siamo all’altezza” : Per Luigi Di Maio bisogna piangere con un occhio solo: "siamo positivi perché in questo momento, per la prima volta nella storia della Regione Sardegna, entriamo con diversi consiglieri regionali e per noi è un dato importante perché non c’eravamo". Beppe Grillo critico durante lo spettacolo: "Forse non siamo all'altezza, forse siamo principianti come dicono"continua a leggere

Sardegna - Martina : "M5s crolla - la Lega non sfonda - c’è un bel lavoro da fare" : Maurizio Martina, candidato alla Segreteria Pd, commenta i dati sul voto regionale in Sardegna mentre lo spoglio, che procede a rilento, è in corso. I dati: "Sono per noi interessanti, perché danno il segno di una competizione vera" dice Martina.I primissimi risultati dello scrutinio dei voti per le regionali sarde soddisfano il dirigente Pd, già fedelissimo di Renzi (e per questo attaccato dal suo avversario per la Segreteria Nicola ...

Elezioni Sardegna - Salvini : “A livello nazionale con il M5S andiamo compatti come treni” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha ribadito che il risultato in Sardegna non avrà conseguenza sulla tenuta del governo: "A livello nazionale si va avanti compatti. Ho dato la mia parola. Abbiamo un contratto. Abbiamo tante riforme da completare. A livello nazionale si va avanti come treni. La gente ci chiede di fare bene, fare veloce"Continua a leggere

Sondaggi elettorali Tecnè : Sardegna - ecco dove sono finiti i voti del M5S : Sondaggi elettorali Tecnè: Sardegna, ecco dove sono finiti i voti del M5S Dal 42,5% delle Politiche 2018, al 9,7% di domenica. Il crollo del Movimento 5 Stelle in Sardegna è stato verticale. In meno di un anno sono andati in fumo oltre il 30% dei consensi. Si tratta del peggior risultato mai registrato dai grillini in queste ultime regionali, dove il passo indietro c’è stato, ma non così vistoso come in terra sarda. La perdita di ...

La Sardegna è del centrodestra - Solinas nuovo governatore. Crollo M5s ma Salvini assicura : 'Per il governo non cambia nulla' : Il candidato del centrodestra è il nuovo governatore della Sardegna. Supera con 15 punti di vantaggio quello del centrosinistra. i Cinquestelle in un anno passano dal 42,5 al 10%

Marco Travaglio non s'accorge del disastro M5s in Sardegna : incredibile - di cosa scrive proprio oggi sul Fatto : Un brutto momento per i grillini ma ancor più terribile per Marco Travaglio, ideologo e capo-ultrà del Movimento 5 Stelle, il quale sostiene in ogni modo possibile il partito dalle colonne del suo Fatto Quotidiano. Già, il voto in Sardegna è stata un'ecatombe per Luigi Di Maio e pentastellati, un cr

Giancarlo Giorgetti infierisce sul M5s massacrato in Sardegna : "Se quelli hanno dei problemi..." : «Poca roba? È la nostra sesta vittoria contro la sinistra, c'erano sei giunte regionali del Pd, ora ce ne sono sei con la Lega. Sono andato a letto con un testa a testa, mi sono svegliato ed eravamo 15 punti avanti. Ad averne di flop così...». Matteo Salvini si gode l' ennesimo successo elettorale.

Solinas : "Oggi ha vinto la Sardegna" Trionfo del Centrodestra. Tonfo M5S : Christian Solinas, candidato del Centrodestra, si avvia a vincere le elezioni regionali in Sardegna. Quando sono state scrutinate 72 sezioni su 1.840, Solinas è al 47,53%, Massimo Zedda, candidato del Centrosinistra, è al 34,82%... Segui su affaritaliani.it

Sardegna : Forello (M5S) attacca - 'Sindrome struzzo - Di Maio nasconde testa sotto la sabbia' : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - "Adesso che i risultati sono definitivi, si possono trarre le conclusioni. La diagnosi è: sindrome severa dello struzzo che, di fronte ad un pericolo imminente o una difficoltà, nasconde la testa sotto la sabbia". Così, il consigliere comunale del M5S di Palermo, Ugo F

M5S - CRISI DOPO ELEZIONI Sardegna?/ Ala ortodossa 'Leadership Di Maio va ridiscussa' : Conte fiducioso sulla tenuta del governo nonostante il flop M5s alle ELEZIONI Sardegna. Ma ora la leadership di Di Maio vacilla, l'attacco di Paola Nugnes

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Febbraio : La destra si prende la Sardegna. Flop M5S - che ora cambia pelle : Regionali La destra prende tutto. In un anno 300 mila elettori fuggiti dal M5S Sardegna – Solinas presidente con il 48 per cento. La Lega non trionfa, Zedda sotto di 15 punti di Paola Zanca Il laghetto dei cigni di Marco Travaglio Va bene il lutto, che però riguarda i famigliari e gli amici. Va bene il dovere di cronaca, che però dovrebbe misurarsi con l’interesse pubblico della notizia. Va bene persino un pizzico di indulgenza verso ...

Regionali in Sardegna - Grillo : 'Forse il M5s non è all'altezza' : La democrazia e la politica si stanno decentrando, ma non sanno cosa succede nella periferia. Forse non siamo all'altezza, forse siamo principianti come dicono. Il Movimento è nato per dare uno ...

Elezioni Sardegna - diretta risultati : Solinas al 47 - 9% - Zedda al . Crollo M5s : Christian Solinas del centrodestra è il nuovo presidente della regione Sardegna con il 48% dei voti. Sconfitto Massimo Zedda del centrosinistra, fermo al 33%. Nuovo...