Sardegna | assalto armato a una cisterna del latte | camion dato alle fiamme in strada

Elezioni regionali in Sardegna. Il voto non ferma i pastori : assalto armato ad autocisterna : Elezioni regionali in Sardegna: oggi 24 febbraio 2019 si tiene il voto per il rinnovo del consiglio regionale dell’isola. Sono chiamati a esprimersi 1.470.463 sardi che dovranno orientarsi tra 24 liste, 1.440 candidati per i 60 seggi del parlamentino regionale e 7 candidati presidenti. Non ci sarà ballottaggio, ma sarà eletto governatore chi prenderà la maggioranza dei voti.Elezioni regionali Sardegna 2019: candidati governatore Le Elezioni ...

Il voto in Sardegna non ferma i pastori : assalto armato ad autocisterna : Nel giorno delle regionali in Sardegna non si ferma la protesta dei pastori: un camion cisterna che trasportava latte è stato bloccato poco dopo le 9:30 a Orune, nel Nuorese. L'autista è stato costretto a scendere dal mezzo da due uomini armati e incappucciati a sversare il latte sull'asfalto.

