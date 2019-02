Maria De Filippi | età | figlio e altezza La carriera della presentatrice

Amici di Maria De Filippi - Rudy Zerbi sbaglia ancora ma nessuno interviene : Rudy Zerbi, ad Amici di Maria De Filippi intervento fuori luogo ancora una volta Rudy Zerbi ha trovato il modo di farsi notare ad Amici di Maria De Filippi. Possiamo comprendere che non lo abbia fatto a posta, e comunque il commissario esterno non si sarebbe fatto influenzare da lui in alcun modo, ma abbiamo […] L'articolo Amici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi sbaglia ancora ma nessuno interviene proviene da Gossip e Tv.

Giorgio Manetti dopo U&D/ "Lavorerei con Maria De Filippi" e su Gemma e Rocco dice… : dopo le recenti dichiarazioni, Giorgio Manetti torna sul tema televisione e confessa: 'Vorrei lavorare con Maria De Filippi!'.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi - 25 anni di matrimonio : 'Ecco come ci siamo conosciuti' : 'Sinceramente? Non l'avrei mai pensato. Nella mia vita ho immaginato di tutto, persino di dimagrire: ma arrivare a 25 anni di matrimonio, no', tra due anni Maurizio Costanzo e Maria De Filippi ...

In un anno la tv ha perso un milione di telespettatori. Maria De Filippi “salva” Mediaset - ma l’aspettiamo al varco con Amici : La tv è morta, anzi no la tv è viva. Il dibattito potrebbe forse aggiungere sul tavolo un altro tassello: la televisione è diventata sempre più liquida, uscendo dallo schermo per approdare su device diversi. Così, numeri alla mano, in un anno la platea si è ridotta in prima serata quasi di un milione di telespettatori e del 3,6% di share. A cambiare è però la fruizione dello spettatore ma l’Auditel è ferma un passo indietro nel sistema di ...

Maria De Filippi propone il trono a Giulia Cavaglia - lei accetta subito : Il trono di Lorenzo Riccardi si è, ormai, concluso, Il ragazzo ha deciso di scegliere Claudia Dionigi. L'altra corteggiatrice Giulia ha, tuttavia, ricevuto una proposta inaspettata da parte di Maria De Filippi che ha radicalmente cambiato le carte in tavola. Giulia Cavaglia è, infatti, la nuova tronista di Uomini e Donne. Il tutto è accaduto in seguito al confronto in studio con Lorenzo e Claudia. La De Filippi propone a Giulia Cavaglia il trono ...

Amici di Maria De Filippi - Giordana Angi scoppia in lacrime durante l'esibizione di Irama : Crollo in diretta ad Amici di Giordana Angi. La cantante è scoppiata in lacrime mentre nello studio di Maria De Filippi si esibiva Irana con La ragazza dal cuore di latta. La regia l'ha sorpresa al termine del brano mentre si asciugava le lacrime, ma Maria De Filippi non le ha chiesto che cosa avess

Smentita Elettra Lamborghini al serale di Amici di Maria De Filippi - sarà a The Voice? : Elettra Lamborghini al serale di Amici di Maria De Filippi? Per niente. Sembra infatti che Maria De Filippi non abbia contattato Elettra Lamborghini, né abbia intenzione di farlo in vista dell'avvio della fase serale dell'edizione numero 18 del talent show. La notizia tuttavia impazza sul web ma di fondato non c'è assolutamente niente. Maria De Filippi potrebbe già essere effettivamente alla ricerca dei coach di Amici 18 per la fase ...

Amici - Maria De Filippi : il nuovo clamoroso record di spettatori e share : nuovo record di spettatori e share per Amici di Maria De Filippi, che nella puntata di ieri pomeriggio, sabato 23 maggio, ha fatto registrare 3 milioni 411mila telespettatori, pari al 21,05% di share". Il talent, spiega in una nota Mediaset, "sbanca anche sul web: con oltre 711mila interazioni compl

C'è Posta per Te - Valentina e Calogero hanno approfittato di Maria De Filippi? Il caso non convince i fan : Una sorta di strategia per accrescere il loro ruolo di influencer, aumentare il numero di fan e magari sbarcare nel mondo dello spettacolo. A lanciare i dubbi sono gli spettatori che sul web hanno ...

Ora o mai più - Ornella Vanoni sbrocca con Donatella Rettore : clamoroso sfregio a Maria De Filippi : Ancora rissa ad Ora o mai più di Amadeus su Rai 1, dove è andato in onda l'ultimo atto dello scontro tra Donatella Rettore e Donatella Milani . La Rettore ha rincarato la dose contro la Milani: 'Ed è ...